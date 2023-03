Calcio serie B, il Perugia rischia di perdere nuovamente Olivieri. Previsti accertamenti

La serata di presentazione del libro di Fabrizio Castori è stata molto emozionante, ma è opportuno riprendere a pensare al rettangolo verde. Tra otto giorni sarà tempo di ritorno in campo e il Curi, reso nuovamente agibile, sarà teatro della sfida tra il Perugia e la capolista Frosinone. L'appuntamento potrebbe non vedere protagonista Marco Olivieri, che ieri si è nuovamente infortunato ed è in attesa di accertamenti.

Occorre fare un passo indietro per ricostruire la dinamica dei fatti. E' accaduto durante la partitella conclusiva, proprio nelle ultime fasi. L'attaccante, nel ribadire in gol una respinta di Furlan su un tiro dalla distanza di un compagno, ha avvertito un fastidio all'altezza della parte posteriore della coscia destra ed è stato costretto ad uscire anzitempo con la borsa del ghiaccio applicata alla parte interessata. Lo staff medico si pronuncerà nei prossimi giorni sull'entità dell'infortunio dato che non si sa se sia una ricaduta o un problema diverso. Non resta che attendere eventuali bollettini medici diramati dalla società.

TORNANO IN DUE - Castori, anche se a scartamento ridotto, ha potuto ritrovare Samuel Di Carmine, in permesso per la scomparsa di suo padre, e Gregorio Luperini, alle prese con un lavoro di recupero. Per il resto c'è poco da aggiungere, con Filippo Sgarbi e Aljaz Struna usciti anticipatamente ma solo a scopo precauzionale.