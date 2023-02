Calcio serie B, il Pisa ci crede nonostante l'uomo in meno e si aggiudica l'anticipo del venerdì: Perugia ko in rimonta 2-1

Finisce così. Il Perugia accusa un calo vistoso nella ripresa e, malgrado la superità numerica, non riesce a mantenere il vantaggio. Morutan e Marin ribaltano il risultato e consentono al Pisa di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. Il tour de force non inizia bene per i biancorossi, che ora, salvo recuperi dell'ultima ora, si presenteranno allo scontro diretto con il Como in condizioni di totale emergenza (Kouan, Paz e Casasola squalificati, Dell'Orco da valutare). Occorrerà dunque più che mai stringere i denti. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

95' Sgarbi ha la palla per tentare un'ultima conclusione, ma la palla, colpita male, esce sul fondo

94' ammonito Masucci per gioco scorretto

5' di recupero

89' sull'angolo seguente testa di Luperini che sfila a lato

88' Curado ha la chance del pari, De Vitis si immola e ribatte il tiro a colpo sicuro dell'argentino

82' ammonito Curado per fallo su Masucci

81' nel Pisa escono Gliozzi e Nagy rimpiazzati rispettivamente da Masucci e De Vitis

76' Paz rifila una gomitata a Calabresi e viene espulso

70' due cambi per il Pisa: Calabresi per Morutan e Sibilli per Esteves

67' ammonito Bartolomei dalla panchina

66' Toure si prende il giallo per aver allontanato la palla

65' il Grifo prova a reagire: cross di Paz, Curado di testa non riesce a dare forza alla palla che termina tra le braccia di Nicolas

58' il Pisa la ribalta: Marin raccoglie una palla vagante al limite e toglie la ragnatela dal sette

57' due cambi per il Perugia: Capezzi e Matos rilevano Kouan e Bartolomei

56' Pisa che spinge: Beruatto pesca in area Morutan, il qualche calcia di piatto a colpo sicuro, pallone per fortuna centrale

53' Kouan commette fallo su Marin e si prende il giallo. Anche lui era diffidato e salterà il Como

50' a sorpresa il Pisa pareggia: Morutan si gira in area e batte imparabilmente Gori

Si riparte. Non ci sono sostituzioni nelle fila delle due squadre

Finisce il primo tempo con il Perugia in vantaggio di un gol e di un uomo: decide il gol di Casasola, il quarto stagionale, realizzato su calcio di rigore. Sull'andamento della gara pesa un rosso dubbio comminato ad Herrmannson, reo di un fallo su Di Carmine giudicato da chiara occasione da gol. Ora i biancorossi saranno chiamati ad amministrare energie e risultato, compito sempre molto delicato. A più tardi per i secondi 45' di quella che si preannuncia una vera battaglia

concessi 4' di recupero

43' ammonito Beruatto per proteste

42' nel Pisa entra Caracciolo al posto di Moreo

39' Casasola spiazza Nicolas e porta in vantaggio il Grifo. Il laterale viene ammonito per eccesso di esultanza e non giocherà contro il Como per squalifica. Era diffidato

38' Kouan di testa trova il braccio di Esteves: calcio di rigore

35' ammonito Marin per fallo su Di Carmine

32' ammonito anche il tecnico dei toscani D'Angelo per proteste

30' il Pisa resta in dieci: Hermannson strattona Di Carmine lanciato a rete e deve lasciare il campo

20' anche al Perugia viene annullato un gol: a mettere dentro era stato Luperini ma l'azione è resa vana dal fuorigioco iniziale di Di Carmine

13' Dell'Orco accusa un problema ad un ginocchio e deve cedere il posto a Curado

9' Gliozzi serve Morutan che infila la porta di Gori. Il numero 9 però è in fuorigioco

8' Gliozzi fugge sulla sinistra, il suo diagonale è facile preda di Gori

Dopo il minuto di raccoglimento osservato per commemorare Castagner (ex allenatore di entrambe le squadre) si parte

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan; Gliozzi, Moreo. A disp: Livieri, Caracciolo, Torregrossa, Sbilli, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, Masucci, Tramoni M., De Vitis, Calabresi, Tramoni L. All. D’Angelo

PERUGIA (3-4-2-1): Gori; Sgarbi, Struna, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz; Kouan, Luperini; Di Carmine. A disp. Furlan, Abibi, Vulikic, Baldi Leon, Curado, Onishenko, Vulic, Iannoni, Capezzi, Matos, Sulejmani, Seghetti. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Castori, in piena emergenza, sceglie di non schierare le uniche due punte a disposizione e di ripiegare sul doppio trequartista: sono Kouan e Luperini ad assistere Di Carmine. D'Angelo se la gioca con Morutan dietro Gliozzi e Moreo sfruttando tutta la sua rosa a disposizione.

Andare oltre l'emergenza. E' questo lo scopo che il Perugia, costretto a scendere in campo, tra infortuni e squalifica, senza sette indisponibili, si prefigge. Il calendario riserva ai biancorossi un anticipo serale piuttosto complesso, precisamente contro un Pisa che, da quando è stato ripreso in mano da Luca D'Angelo, ha ripreso il passo giusto, se si eccettua la leggera flessione dell'ultimo periodo specie nelle gare casalinghe. Non sarà dunque facile, ma occorre dare continuità al successo nel derby per restare al di fuori della zona retrocessione.

Fabrizio Castori dunque dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti, probabilmente il vero avversario da battere: Francesco Lisi, uno che di certo avrebbe fatto carte false per scendere in campo, è squalificato; Gabriele Angella, Emmanuel Ekong, Giuseppe Di Serio, Damiano Cancellieri e Marco Olivieri sono indisponibili per problemi fisici e pertanto neanche convocati. Il tour de force dunque non inizia sotto i migliori auspici, ma si cerca di far leva su motivazioni che sono comunque altissime ed imprescindibili per trovare la necessaria continuità al fine di raggiungere l'obbiettivo.

All'Arena Garibaldi si gioca alle 20:30 e Perugia Today seguirà la partita in diretta minuto per minuto.