Calcio serie B, il Perugia ritrova compattezza e ferma il Parma sullo 0-0

Finisce senza reti la partita tra il Perugia, che incamera così al cospetto di una delle favorite alla serie A, il suo primo punto, ed il Parma. I biancorossi hanno disputato complessivamente una buona gara iniziando a mostrare la compattezza e l'aggressività care al suo allenatore e, pur rischiando qualcosa in contropiede nella prima frazione, ottiene meritatamente questo risultato. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 3' di recupero

88' sinistro rasoterra di Vasquez, Gori blocca a terra

86' nel Parma c'è Camara in luogo di Man

80' Di Serio fugge sulla destra e batte in diagonale, Chichizola ci mette le dita e devia in corner

79' nel Parma esce Mihaila entra Tutino

78' nel Perugia Santoro rileva Luperini

67' sul corner seguente stacco di Casasola e palla alta

66' Casasola mette al centro un pallone invitante, due giocatori biancorossi finiscono a terra ma per l'arbitro non c'è irregolarità

64' nel Parma fuori Inglese dentro Juric

59' Estevez prova il destro dal limite palla che si impenna

57' Castori cambia la coppia di attacco: fuori Melchiorri e Olivieri rispettivamente per Strizzolo e Di Serio

56' ammonito Melchiorri per fallo su Man

53' Vasquez si gira in piena area e calcia, Gori è attento e blocca

52' prova il sinistro volante da posizione molto difficile Olivieri, palla che si perde sul fondo

49' Parma vicino al gol: Estevez prova a correggere al volo un corner di Bernabè, la difesa avvesaria mura in modo provvidenziale

Si riprende a giocare senza sostituzioni

Finisce il primo tempo. Il Parma cerca di mettere in campo la sua maggior qualità, ma viene ben contenuto da un Perugia che fino a questo momento intepreta bene la gara mostrando compattezza e capacità di rendersi pericoloso (due le occasioni nette create con Melchiorri e Olivieri). Rispetto a Palermo i miglioramenti appaiono evidenti, ma non è finita. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

concesso 1' di recupero

36' il Parma rischia di far male in contropiede: la conclusione di Mihaila termina alta, complice anche il disturbo di Sgarbi

31' ancora Perugia insidioso: la sponda di Melchiorri libera Olivieri che in mezza girata impegna a terra un Chichizola bravo a non farsi sorprendere

28' cross di Dell'Orco, Melchiorri prende ottimamente il tempo alla difesa avvesaria ma il suo stacco termina a lato di un soffio

20' Parma pericoloso: Vasquez tenta di approfittare di un'incertezza difensiva e serve al limite Del Prato che conclude centralmente

19' analogo provvedimento comminato a Dell'Orco per aver interrotto una ripartenza orchestrata da Man

18' ammonito Estevez per un placcaggio su Luperini

7' altro tentativo dalla distanza, infruttuoso, stavolta di Mihaila

5' Man da circa venticinque metri prende la mira e batte, palla che si alza sopra la traversa non di molto

Si parte

Squadre schierate sul terreno di gioco

PERUGIA (3-5-2): Gori; Angella, Sgarbi, Curado; Casasola, Luperini, Vulic, Kouan, Dell'Orco; Melchiorri, Olivieri. a disp.: Furlan, Righetti, Vulikic, Matos, Angori, Paz, Vano, Di Serio, Santoro, Strizzolo, Baldi, Giunti. All. Castori

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Bernabè; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. A disp.: Corvi, Borriello, Balogh, Benedyczak, Tutino, Bonny, Sits, Camara, Juric, Zagaritis, Coulibaly, Circati. All.: Pecchia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - In casa biancorossa tutto confermato: Angella, Sgarbi e Curado compongono il trio difensivo, mentre Dell'Orco, stante la squalifica di Lisi, viene dirottato quinto a sinistra; per quanto concerne il reparto mediano Casasola, Luperini, Vulic e Kouan sono i restanti interpreti; davanti si torna alle due punte con Melchiorri ed Olivieri. Anche Pecchia conferma le sue intenzioni optando per Man, Vasquez e Mihaila alle spalle del temutissimo Inglese.

Dopo una prestazione, quella di Palermo, che tanto ha fatto discutere benchè la rosa fosse palesemente incompleta il Perugia è pronto a tornare in campo, questa volta davanti al pubblico di casa. Anche in questo caso l'avversario è un autentico osso duro: si parla del Parma di un Fabio Pecchia in cerca del bis dopo la promozione in A con la Cremonese. Non ci sarà Buffon in porta, febbricitante, ma Chichizola sì. In molti speravano che rimanesse dopo il grande campionato passato, purtroppo così non è stato e ha preferito, assai comprensibilmente, cedere alle lusinghe gialloblù. I biancorossi dal canto loro hanno ottime carte da giocare: Castori può contare sull'apporto di Luperini e Strizzolo, tesserati nelle ultime ore: il primo, stante le assenze di Lisi (squalificato) e Iannoni (problema muscolare), è in procinto di essere gettato nella mischia da subito, per il secondo potrebbe esserci spazio a gara in corso. In attacco, dato che tutti sono disponibili, si dovrebbero rivedere le due punte, mentre a sinistra a centrocampo è probabile che tocchi a Dell'Orco con l'inserimento di Angella al centro della difesa. Indisponibile, oltre allo stesso Iannoni, Rosi e Ghion, che a breve dovrebbe lasciare la squadra. Seguite la partita in diretta live a partire dalle ore 20:45.