Calcio serie B, per il Perugia cenni di risveglio ma la Spal trova l'episodio e riesce a pareggiare 1-1

Non succede altro e la partita termina così sull'1-1 la sfida tra la Spal ed il Perugia. Un punto che non serve a nessuno e che "ufficializza" di fatto un finale di sofferenza per entrambe. Sono i biancorossi a recriminare di più, con le due traverse colpite da Luperini e Kouan e altre occasioni, ma spesso basta un singolo episodio a cambiare le carte in tavola, come tante, troppe volte accaduto in questo campionato. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro

concessi 6' di recupero

90' il var annulla per fallo di mano di un giocatore biancoazzurro

87' la Spal, proprio quando sembrava non crederci più, ribalta il risultato con Maistro che pesca l'angolino basso

83' Bartolomei serve sulla corsa Di Carmine, Alfonso si salva di piede

82' Olivieri si accentra e prova il destro centrale

80' sponda di Bartolomei per Luperini, titro di quest'ultimo alto

76' doppio cambio Grifo: Di Carmine per Di Serio e Bartolomei per Iannoni

75' Di Serio contrastato in area. Punizione contro e ammonizione per una simulazione apparsa dubbia

73' incredibile quanto avviene: Alfonso esce male, Paz la rigioca per Di Serio che fallisce a porta vuota

72' Iannoni gioca la palla per Luperini che scheggia ancora la traversa

69' nella Spal entrano Varnier e Fiordaliso rispettivamente per Arena e Dickmann

66' due cambi per il Grifo: Olivieri per Rosi e Sgarbi per Kouan

62' la Spal pareggia. Furlan nulla può sulla botta centrale di Moncini

61' Maistro scatta in posizione dubbia e il suo cross sbatte sul braccio di Casasola. Rigore

58' nella Spal fuori La Mantia, fischiatissimo, dentro Giuseppe Rossi

55' su cross di Dickmann prova ad avvitarsi di testa Moncini, presa dicura di Furlan

Si riprende a giocare con Oddo che sostituisce Zanellato con Fetfatzidis

Termina così un primo tempo ben condotto dal Perugia, che va al riposo sull'1-0 in suo favore grazie al gol di Casasola, che di testa gira in rete un angolo di Lisi. I biancorossi hanno avuto un paio di buone occasioni per sferrare il colpo del ko, specialmente con Kouan che in una delle molteplici ripartenze ha colpito la traversa. Match ancora aperto e noi seguiremo i secondi 45' sempre in tempo reale

47' Spal pericolosa: centro di Contiliano e tentativo di battuta al volo di Moncini sul quale Curado si immola e ribatte

concessi 5' di recupero

40' ripartenza micidiale del Perugia con Di Serio che trova Kouan al limite, il sinistro dell'ivoriano colpisce la faccia esterna della traversa

27' ancora Grifo pericoloso: Lisi si accentra e carica il destro, Alfonso devia in angolo con la punta delle dita

25' angolo per la Spal, colpo di testa di Arena in proiezione offensiva e palla alta

19' su cross da destra tenta un acrobazia Luperini che colpisce male e palla che si adagia docile tra le braccia di Alfonso

15' Contiliano innesca in area Moncini che conclude rapidamente, palla sull'esterno della rete

12' il Perugia passa in vantaggio: angolo di Lisi, colpo di testa di Casasola e palla in rete. Ottavo centro stagionale per l'esterno argentino

11' Luperini ha lo spazio per il tiro, viene contrato in extremis dalla difesa spallina

6' Arena alza la gamba su Di Serio, giallo per il giocatore della Spal

3' punizione seguente di Maistro, grande risposta di Gori

1' subito il primo giallo della gara, precisamente all'indirizzo di Kouan per fallo ai danni di Contiliano

Si comincia

Ore 16:13 - squadre schierate al centro del campo: il Perugia attaccherà da sinistra a destra, vale a dire verso la curva sud, nel cui spicchio sono sistemati gli oltre 500 tifosi biancorossi

Ore 16:00 - riscaldamento terminato, squadre che si preparano all'ingresso in campo

Ore 15:45 - le due squadre sono scese in campo per effettuare le operazioni di riscaldamento

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. A disp. Pomini, Varnier, Peda, Celia, Tunjov, Zanellato, Fiordaliso, Fetfatzidis, Murgia, Rauti, Rabbi, Rossi. All. Oddo

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi; Luperini; Di Serio. A disp. Gori, Abibi, Angella, Sgarbi, Paz, Cancellieri, Vulic, Bartolomei, Matos, Ekong, Olivieri, Di Carmine. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Castori cambia modulo optando per il 3-5-1-1, in cui Luperini agisce sottopunta alle spalle di Di Serio. In difesa c'è Rosi, con Curado e Struna, a centrocampo Casasola e Lisi esterni, Iannoni, Santoro e Kouan in mezzo. Tutto confermato sul fronte estense, con Nainggolan piazzato dietro le due punte Moncini e La Mantia.

Caro Perugia, ora o mai più. E' una frase questa che abbiamo sentito tante volte, ma che si addice perfettamente alla partita che alle ore 16:15 andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Di fronte i biancorossi, quart'ultimi e tenuti fuori dalla zona retrocessione diretta soltanto dallo scontro diretto con il Brescia, e la Spal, penultima ma staccata soltanto di un punto. E' un vero e proprio spareggio, e gli uomini di Castori, accompagnati da oltre 500 tifosi, non potranno fare altro che vincere per continuare a sperare.

Il tecnico marchigiano nell'immediato pre partita si è trovato di fronte ad una soluzione in meno a centrocampo, dato il forfait di Leonardo Capezzi, che però dovrebbe essere disponibile per il Cagliari. Attacco invece al completo con Ryder Matos e Marco Olivieri regolarmente in distinta.

Massimo Oddo, ex mai tanto amato in Umbria, deve rinunciare allo squalificato Biagio Meccariello, ma avrà a disposizione Marco Varnier e Fabio Maistro, oltre che di altri acciaccati come Matteo Arena. Insomma, il tecnico abruzzese può contare su quasi tutto l'organico.

Seguite la diretta testuale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.