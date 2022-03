Il Perugia si fa raggiungere in undici contro dieci all'ultimo assalto: la Spal pareggia al 94'

L'arbitro fischia la fine. I giocatori del Perugia sono affranti: la vittoria, come a Monza ed altre volte, è sfumata proprio all'ultima azione. I biancorossi fino ad allora hanno gestito ottimamente la partita ma hanno pagato la presunzione e l'egoismo di alcuni giocatori, soprattutto del reparto avanzato. Servirà meditare a lungo se si vogliono raggiungere traguardi importanti

94' pazzesco: la Spal pareggia! Un lancio lungo trova Latte Lath completamente smarcato e di esterno sinistro beffa Chichizola

93' De Luca ha ancora la chance di chiudere, ma conclude fiaccamente di sinistro e Alfonso blocca

concessi 4' di recupero

86' nel Perugia Murgia rileva Matos, nella Spal c'è Mora al posto di Zanellato

78' nella Spal Esposito rileva Pinato

74' nel Perugia c'è Segre al posto di Santoro

71' due cambi per la Spal: Peda per Da Riva e Latte Lath per D'Orazio

69' De Luca, servito in area da Falzerano, fallisce il colpo del ko

62' replica subito la Spal: Celia da posizione defilata batte di sinistro, Chichizola si oppone bene

61' vantaggio Grifo: cross di Beghetto, Kouan incorna e realizza l'1-0

57' ammonito Capradossi per fallo su Matos

53' rasoterra di Burrai che De Luca prova a deviare, si oppone in extremis Capradossi

49' ammonito Celia per fallo su Matos

Si riprende: il Perugia sostituisce Angella con Beghetto e Ferrarini con Olivieri. Nella Spal c'è Melchiorri per Vido. I biancorossi si schierano così con il 4-2-3-1: Santoro va a destra, Sgarbi e Curado centrali, Beghetto a sinistra; Kouan e Burrai mediani; Olivieri, Matos e Falzerano trequartisti; De Luca punta

Fine del primo tempo. E' una partita non entusiasmante sul piano delle emozioni, con il Perugia che cerca di fare gioco e la Spal più votata al contenimento. I biancorossi, che beneficeranno della superiorità numerica (espulso Colombo per doppia ammonizione), devono rammaricarsi per l'occasione fallita da De Luca al 12'. Sarà importante ora avere pazienza e non forzare le giocate: le occasioni per sbloccare il risultato arriveranno. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

93' De Luca appoggia all'indietro per Kouan che non conclude bene e la palla si alza sopra la traversa

92' Matos termina a terra dopo un contrasto in area: il silent check non rileva irregolarità e si riprende con un corner in favore del Perugia

4' di recupero

44' ammonito Curado per fallo in attacco su Meccariello

40' la Spal rimane in dieci: entrata a dir poco scriteriata di Colombo ai danni di Curado e nei confronti dell'attaccante si alza il secondo giallo

37' Matos vince un corpo a corpo con Pinato e avanza verso il limite, il suo tiro finisce a lato

36' il numero nove della Spal si becca l'ammonizione per un fallo su Kouan

35' Colombo riceve palla al limite e conclude improvvisamente, Chichizola blocca a terra

30' il Perugia sostituisce l'infortunato Dell'Orco con Curado

29' il Perugia recupera un buon pallone che termina sui piedi di De Luca, il quale invece di servire il meglio piazzato Falzerano preferisce girarsi e concludere, in malo modo

14' sul corner seguente colpo di testa di Angella alto sopra la traversa

12' Grifo vicinissimo al gol: cross di Matos, colpo di testa di De Luca e prodigiosa risposta di Alfonso

6' ammonito Chichizola per gioco scorretto

1' subito Spal pericolosa: un tiro a giro di Pinato lambisce l'incrocio alla sinistra di Chichizola

Partiti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Ferrarini, Burrai, Kouan, Falzerano; Santoro; Matos, De Luca. A disp.: Fulignati, Megyeri, Gyabuua, Segre, Olivieri, Beghetto, Murgia, Ghion, D'Urso, Curado, Baldi. All. Massimiliano Alvini

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Celia; Da Riva, Zanellato, Pinato; D’Orazio; Colombo, Vido. A disp.: Thiam, Abati, Esposito, Crociata, Melchiorri, Zuculini, Saiani, Mora, Almici, Peda, Heidenreich, Latte Lath. All. Roberto Venturato

Qualche sorpresa all'annuncio delle formazioni: Lisi, per un problema non precisato non è nemmeno in panchina, al suo posto Alvini dirotta Falzerano. A destra c'è Ferrarini, in mezzo Kouan e Burrai. Davanti Matos e De Luca. In difesa niente riposo per Angella, al suo fianco Sgarbi e Dell'Orco. La Spal di Venturato opta per D'Orazio alle spalle di Vido (un ex) e Colombo (Melchiorri sede in panchina).

Alcuni risultati a sorpresa registratisi ieri, primo tra tutti la sconfitta del Frosinone in quel di Crotone, forniscono al Perugia un assist a dir poco irrinunciabile. Al Curi arriva una Spal rabberciata (otto gli assenti tra cui l'ex nazionale azzurro Giuseppe Rossi) e posizionata ai margini della zona playout e sarà fondamentale continuare sul percorso intrapreso già da qualche mese a questa parte. La formazione guidata da Roberto Venturato, uno che con il suo Cittadella più di qualche grattacapo ai biancorossi lo ha creato nelle stagioni passate, ha un organico di tutto rispetto e va affrontato al massimo delle sue possibilità, senza prenderlo sotto gamba. Massimiliano Alvini, a parte Aleandro Rosi, che sta cercando di bruciare i tempi di recupero, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Di sicuro rispetto alla vittoriosa trasferta di Reggio Calabria ci si attende circa quattro cinque cambi data la ridotta distanza temporale dal match di oggi. Seguite la diretta a partire dalle ore 18:30.