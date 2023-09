Calcio serie C, il Perugia sfida il Pescara di Zeman. Baldini: "Non abbiamo paura e non saremo attendisti"

Sembra passata un'eternità da quel 19 maggio che ha significato, oltre la retrocessione, l'inizio di un lungo calvario, e domani sera le porte del Renato Curi si riaprono per un'occasione sicuramente da non perdere. Il Perugia, nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie C, si accinge ad ospitare una delle potenziali candidate alla promozione diretta in serie B, il Pescara di Zeman, desideroso di rifarsi dopo il beffardo finale della passata stagione. Dopo la chiusura del mercato (anche se è ancora possibile pescare tra gli svincolati) ci si sente in un certo senso liberati, potendo pensare soltanto al campo, cosa sicuramente non da poco. Spetterà ai biancorossi non smarrire quella leggerezza mostrata in questa fase di preparazione, anche al cospetto di un avversario blasonato.

E' ciò che il tecnico Francesco Baldini, che ha accettato questa scommessa praticamente al buio non conoscendo nemmeno l'effettiva categoria di appartenenza, sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori. Questo pomeriggio, prima dell'allenamento, la conferenza della vigilia.

Una valutazione sulla rosa

A mercato chiuso Baldini non può non tracciare un bilancio: "Nell’ultima conferenza stampa ho detto che sulla carta non saremmo stati i più forti ma con la disponibilità e il lavoro avremmo potuto fare grossi passi in avanti. La squadra ha voglia di correre, lottare e giocare. Nessun allenatore è mai soddisfatto al 100%, ma si sono presi giocatori funzionali anche se non blasonati. Si è abbassata l’età media ed è una cosa molto importante. Ora sta a me fare bene".

Vasquez

L'ultimo arrivato è l'attaccante argentino: "E’ una prima punta perché ne avevamo la necessità, senza tanti gol sulle spalle e dovremmo metterlo in condizioni di alzare la sua media realizzativa. È bravo nel non possesso, forse troppo perché così si allontana dalla porta. Cercherò di farlo stare più vicino ad essa e dovrò essere bravo io in questo. Non è semplice ma ci proveremo". Poi una rivelazione: "Lo conoscevo e il discorso è nato quando siamo andati a giocare a Gubbio. Mi ha fatto capire che sarebbe venuto qua di corsa".

Capitolo scontenti

Ci saranno da valutare le condizioni psicologiche di Koaun e Santoro, che restano a Perugia non essendosi concretizzate le varie trattative: "Non è certamente un segreto il fatto che volessero rimettersi in discussione in altri lidi. Non mi sono occupato del loro mercato, ma si sono sempre comportati bene. Se continuano così non ho nessun problema reintegrarli. Per lunedì mattina ho organizzato una partitella con la Primavera proprio per facilitare il reintegro. Voglio che si sia concentrati sul Pescara".

L'avversario

Perugia - Pescara è l'occasione di un reincontro tra Zeman e Baldini. Quest'ultimo è stato un suo giocatore nel 2000/01 a Napoli, una stagione piuttosto travagliata: "Per me resta un maestro di altissimo livello e ho preso molto da lui. Ho scritto un quaderno di cose che mi piacevano e alcune meno e spesso lo riguardo. Loro sono veloci ma noi non da meno. Sarà una partita aperta a qualunque risultato. Non ci snatureremo per scelta. A livello di intensità e attacco dello spazio sarà un bel match".

Come conquistare il pubblico?

La ricetta è semplice: "Essendo aggressivi come loro e andando a rubare palla in avanti prima possibile. Se gli lasci spazio ovviamente ti possono rendere difficile la vita, ma non saremo attendisti".

Un inizio anomalo

Le prime due giornate hanno visto l'Olbia a punteggio pieno: "C’è spazio per tutti, il campionato di Lega Pro è difficile, serve fame e voglia di correre. Quando in C hai questo tipo di squadre può succedere qualunque cosa. Abbiamo preso tanta disponibilità e giocatori che sono voluti venire a tutti i costi. Tornando a Vasquez lo conoscevo e il discorso è nato quando siamo andati a giocare a Gubbio. Mi ha fatto capire che sarebbe venuto qua di corsa. Se vogliamo avere chance di vincere dobbiamo migliorare tanto".

I nuovi subito nella mischia

Baldini ha fatto capire senza mezzi termini che gli ultimi arrivati figureranno nei convocati: "Paz ha fatto tutto con la squadra, Vasquez lo abbiamo buttato dentro per provare dei movimenti, Ricci ha fatto 60′ con la Primavera. Valutiamo tutto".

Ritorni attesi

Ci sarà almeno in panchina Cristian Dell'Orco: "E' l’acquisto migliore che potevamo fare. È un centrale anche se Vulikic è un ottimo interprete. Cristian può fare anche il terzino sinistro, l’ho provato in quel ruolo per dargli un po’ più di gamba. Ma ora chi starà meglio giocherà".

Certezze o quasi di formazione

Tra i titolari è fortemente indiziato di partire Seghetti: "Nessun problema a farlo giocare dall’inizio. A Lucca ha cambiato la partita con i suoi movimenti. Deve migliorare in tanti aspetti, perché potenzialmente è un patrimonio del Perugia. Voglio che si levi dalla testa la preoccupazione che si porta dietro. Gli ho dato la casacca da titolare in questi due giorni e non ho paura a dirlo".

La griglia di partenza

Ecco dove Baldini colloca il Grifo: "Tra le prime sei sette squadre. Poi la C non si vince con le figurine ma andando forte. Magari poi una partita te la vince il giocatore di nome. Conto di migliorare questa classifica".