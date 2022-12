Calcio serie B, Perugia: non c'è lesione per Olivieri. La palla ora passa a Castori e al suo staff

Il sospiro di sollievo può considerarsi lungo almeno quanto la superstrada per Bettolle. Il Perugia non dovrà fare a meno a lungo di Marco Olivieri: l'attaccante, autore del gol vittoria contro il Genoa, aveva fatto temere un po' tutti per le sue condizioni dato che martedì scorso, giorno di ripresa degli allenamenti, era stato costretto a far rientro anticipatamente negli spogliatoi. Questa mattina l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto ha tolto ogni dubbio: nessuna lesione muscolare, semplice affaticamento. I medici dal canto loro erano stati moderatamente ottimisti, ma fino a che non c'è il verdetto ufficiale nulla si può dire.

Olivieri, in occasione della seduta di oggi pomeriggio (a porte chiuse), ha svolto differenziato in palestra e nelle prossime quarantotto ore se ne valuteranno le condizioni, ma è probabile che Fabrizio Castori ed il suo staff possano optare per una sorta di "gestione" in vista dei prossimi impegni ravvicinati. I biancorossi, dopo Cosenza, giocheranno l'8 dicembre in casa contro la Spal e l'11 in trasferta a Cagliari. Un mini tour de force che impone scelte attente ed oculate, basate sul cosiddetto "rischio zero".

LE ALTRE NEWS - Era regolarmente al suo posto Federico Melchiorri, ieri assente per un leggero attacco influenzale e già ristabilitosi, mentre ha svolto differenziato in campo Ryder Matos, che presto potrebbe rientrare in gruppo anche se i tempi sono ancora da valutare. Indisponibile Aljaz Struna, assente.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA (O QUASI) - E' probabile che Castori non opti per grossi stravolgimenti. In difesa spazio a Sgarbi, Curado e Dell'Orco; centrocampo con Casasola, Kouan, Bartolomei, Santoro e Paz, favorito su Beghetto; davanti Di Carmine è il punto fermo e sono in corsa per affiancarlo Strizzolo, Di Serio e Melchiorri, tutti con le medesime possibilità (ovviamente situazione di Olivieri a parte).

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI - Domani il Perugia lavorerà al mattino a porte chiuse così come sabato, giorno di rifinitura. Poi nel pomeriggio trasferimento da Roma in aereo in Calabria e rientro subito dopo la partita.