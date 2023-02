Derby Perugia - Ternana, qualche problema di formazione per i biancorossi ma Castori guarda avanti: "La motivazione è ricominciare a fare punti"

Arriva l'appuntamento più atteso dell'anno e Fabrizio Castori inizia a sfogliare la margherita. La rifinitura ha emesso la sua sentenza: oltre a Marcos Curado, già certo di dover saltare il derby di domani, non ci sarà nemmeno Marco Olivieri, che evidententemente nei giorni scorsi ha accusato nuovamente qualche problema malgrado il secondo tempo giocato ad Ascoli avesse fatto pensare il contrario. L'attacco dunque, stante le condizioni non ottimali di Samuel Di Carmine e Giuseppe Di Serio, rischia di arrivare all'appuntamento spuntato; non si sa se si tratti di pretattica o meno ma in queste situazioni occorre prendere per buone le poche informazioni in possesso. Veramente difficili da reperire in quanto tutta la settimana di lavoro si è svolta a porte chiuse.

L'ambiente comunque è comprensibilmente teso ma carico e deciso a spingere la squadra ad ottenere quella vittoria che tra le mura amiche manca da oramai sette anni.

LA SETTIMANA DEL GRIFO - Il tecnico, nella conferenza stampa, ha detto che "si è lavorato con grande intensità. Gli assenti? Olivieri e Curado saranno out, per gli altri vedremo domani". Di Serio e Di Carmine sono convocati: "Possono giocare, chi più chi meno. Valuteremo domani".

RIVINCITA? NON PROPRIO - La sconfitta nel match di andata costò il posto al mister di San Severino Marche, ma non è un particolare che sembra interessargli più di tanto: "La motivazione in più è ricominciare a fare punti. Sappiamo la caratura dell'avversario e l'importanza della partita, che ha una grande cassa di risonanza. Rispetto all'andata le cose son cambiate ma non mi guardo indietro". Il Perugia rispetto ad allora è più maturo: "Pensando al passato si rischia di andare fuori tema e di fare un errore nella preparazione alla partita".

NUOVA LINFA - I nuovi arrivati qualcosa di diverso sembrano aver portato: "Abbiamo fatto questo restyling per ringiovanire. Da qui alla fine del campionato servono energie mentali e fisiche. Se questo avverrà domani preferisco non dirlo. Capezzi ed Ekong? Il loro inserimento sarà senz'altro positivo".

MOTIVAZIONE AL TOP - Secondo Castori "certe gare si preparano da sole. Conta la motivazione. Se la squadra sente la partita nel modo giusto lo si vede dopo".

I PRECEDENTI CON ANDREAZZOLI - Due sono le volte in cui Castori ha incrociato il tecnico di Massa, che era alla guida dell'Empoli nel 2017/18, e rimediò due sconfitte: "È un tecnico che stimo molto e questo contribuisce difficoltà nella partita. Sarà in grado di gestire i giusti aspetti emotivi. Il mio Perugia però ha dimostrato di stare bene, non è un'autorete a farci togliere convinzione. A volte si nota molto il risultato e non la prestazione ed è un discorso poco umile".

I TIFOSI SI MOBILITANO - Stasera alla Meridiana i biancorossi incontreranno i tifosi e lo stadio sarà pieno: "Questo ci darà una spinta ulteriore. Posso garantire che faremo la giusta partita e il giusto atteggiamento, non so prevedere come finirà".