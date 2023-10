Calcio serie C, il Perugia è tornato a graffiare. E la classifica ne giova...

La marcia giusta è ingranata. Almeno si spera. Va subito specificato che in questo giudizio ci si basa esclusivamente su quanto il campo ha detto: il Perugia, giornata dopo giornata, si sta calando sempre di più nel campionato di serie C, uno dei più aspri e difficili in assoluto. Non è ancora chiaro dove questa squadra può arrivare, ma è indubbio che, dopo la vittoria per certi versi anche criticabile contro il Sestri Levante una piccola svolta c'è stata. Ora per Francesco Baldini e il suoi ragazzi arriva il difficile: dimostrare di aver limato i propri difetti contro la Torres capolista, autrice fino a questo momento di un percorso netto: otto vittorie su otto Coppa Italia compresa. Un ruolino di marcia da far tremare i polsi, ma che non può certamente intimorire una squadra, quella biancorossa, desiderosa di lottare per qualcosa di veramente importante.

A Fermo segnali confortanti

L'avversario non sarà certamente stato dei più trascendentali, ma le partite vanno sempre giocate e non si può disconoscere i meriti evidenziati almeno fino a questo momento. In più l'ambiente si è dimostrato caldo, come era nelle previsioni. Il forfait improvviso di Vasquez ha costretto il tecnico a variare in parte lo schieramento tattico, con l'inserimento di Santoro alle spalle di Lisi e Matos, due che bomber non sono. Alla fine le soluzioni sono state trovare: gli spazi sono stati attaccati meglio ed il gioco ne ha beneficiato.

Ma l'aspetto su cui la squadra sta dimostrando di maturare è il seguente: le ripartenze subite sono drasticamente diminuite e la difesa ha corso ben pochi rischi, se non in occasioni estemporanee, come sulla traversa di Giandonato. Senza contare il fatto di poter essere pericolosi e far male in qualsiasi circostanza. Insomma, un mix di qualità e concretezza. La Torres è avvisata.

Verso il match di domenica con un ragionato ottimismo

Il blitz del Recchioni è già archiviato, con i Grifoni già in campo per preparare la sfida in programma tra cinque giorni. C'è però un altro fattore che induce all'ottimismo affinchè il quinto posto possa essere migliorato in breve tempo: la compattezza di squadra. Vero che le tre vittorie in otto giorni possono aiutare, ma aspetto ancora più importante è che i giocatori seguono il proprio allenatore cercando di riproporre le proprie idee in partita. Quello di Baldini è un modo di giocare che si addice di più a questo gruppo che sembra davvero aver imboccato la strada giusta e che dunque è atteso ad una prova ben più difficile rispetto a quella di ieri.