Calciomercato serie B, il Perugia ha chiuso per Luperini

Eppur si muove, verrebbe da dire. Per diverse settimane le trattative di mercato, soprattutto a causa di condizioni economiche non ritenute sostenibili, si erano arenate ma oggi finalmente il Perugia è riuscito a centrare uno degli obbiettivi più importanti. Gregorio Luperini (1994) vestirà la maglia biancorossa: l'accordo con il Palermo per l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista (1994) è stato trovato e nelle prossime ore verrà dato l'annuncio ufficiale. Fabrizio Castori avrà dunque la mezzala che da tempo chiedeva e la società è stata abile a bruciare la concorrenza di Reggina e Frosinone che si era fatta piuttosto minacciosa. L'arrivo del giocatore nativo di Pisa non sarà tuttavia l'unico per potenziare un reparto che al Barbera ha dimostrato scarsa consistenza.

LA CARRIERA - I suoi inizi sono datati 2011 con il settore giovanile della Sampdoria e nel 2013 si registra la prima esperienza in ambito professionistico a due passi da casa, precisamente a Pontedera (Prima Divisione). Nel 2015 c'è l'esordio in B a Vercelli, esperienza breve perchè già in gennaio fa ritorno al Pontedera. Poi tre anni alla Pistoiese in C (nell'ultimo, il 2018/19, realizza 10 gol in 36 partite) che gli valgono il passaggio in B al Trapani di Castori. Qui realizza alla penultima giornata il gol che consente alla sua squadra di espugnare il Curi e che contribuisce alla retrocessione dei Grifoni. Infine i due anni di Palermo, l'ultimo memorabile con la promozione in B ai playoff.