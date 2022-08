Calciomercato serie B, il Perugia ingaggia il portiere Furlan

Serviva un secondo portiere al Perugia ed il buco presente nella rosa è stato colmato. La società biancorossa ha ufficializzato questo pomeriggio l'arrivo a titolo definitivo dall'Empoli di Jacopo Furlan (1993), che ha firmato un contratto per due anni.

Friulano di San Daniele, i suoi esordi sono datati 2010 nel settore giovanile dell'Empoli, dove in due anni colleziona 27 presenze. Poi un lungo girovagare per squadre di C quali Viareggio, Lumezzane, Monopoli, Trapani, Catanzaro e Catania. Nell'estate 2020 il ritorno ad Empoli questa volta per far parte della rosa della prima squadra: nel vittorioso campionato di B 2020/21 mister Andreazzoli gli dà la possibilità di scendere in campo in 5 occasioni, mentre fa parte poi della rosa che conquista con largo anticipo la salvezza in serie A nell'annata successiva.

Questo il comunicato ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Furlan dalla società Empoli FC. Il portiere ha firmato un contratto biennale.

Nato il 22 febbraio 1993 a San Daniele del Friuli ha indossato le maglie di Lumezzane, Trapani, Catania, Catanzaro, Monopoli, Viareggio raggiungendo la Serie A con l’Empoli dove ha militato nelle ultime 2 stagioni.

Benvenuto in biancorosso!".

USCITE CALDE - Prima di completare la rosa la dirigenza ha giocoforza necessità di piazzare i cosiddetti esuberi. Uno di questi è Gianluca Di Chiara (1993), che non ha preso parte alle ultime sedute di allenamento, ivi compresa quella di oggi pomeriggio, e ha lasciato già il capoluogo umbro. Il suo ritorno alla Reggina, soluzione da lui stesso auspicata da tempo, è cosa fatta e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.