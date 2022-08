Calciomercato serie B, il Perugia cala il doppio colpo a ridosso del gong: dalla Cremonese ecco Di Carmine e Bartolomei

Il Perugia aveva l'impellente necessità di rinforzare la rosa viste le carenze mostrate in queste prime tre giornate e lo ha fatto, a poco meno di ventiquattro ore dal gong, centrando un doppio colpo veramente di grande livello.

A quattro anni dal sofferto addio tornerà ad indossare la maglia biancorossa Samuel Di Carmine (1988), ieri in campo con la Cremonese per uno spezzone di gara a San Siro contro l'Inter. Tra il Perugia e la società grigiorossa è stato trovato l'accordo totale per il trasferimento del bomber a titolo definitivo e presto sarà a disposizione di Castori. Per l'attaccante fiorentino, da sempre legato a questa maglia, sarà il terzo atto: il primo nel 2015/16, quando in 20 presenze realizzò 3 gol complice anche il rapporto non idilliaco con l'allenatore di allora Pierpaolo Bisoli, che non lo vedeva come prima punta; la seconda, dopo la parentesi all'Entella in prestito, dal 2016 al 2018, biennio che ha segnato la sua esplosione (70 presenze, 38 gol). Poi l'approdo in serie A dove si è ben comportato e ora il ritorno in quel biancorosso con cui spera di concludere la carriera.

Per il centrocampo, altro reparto bisognoso di innesti, c'è invece Paolo Bartolomei (1989), proveniente sempre dalla Cremonese con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie A. Il ds Giannitti sta limando gli ultimi dettagli ma la trattativa può dirsi chiusa.

IN USCITA - L'arrivo di Di Carmine preluderebbe all'addio di Federico Melchiorri (1987), allettato dalla possibilità di tornare a Cagliari e lottare da protagonista per la promozione in A. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà.