Calciomercato serie C, nel giorno della beffa il Perugia batte due colpi

Per il Perugia nella tarda mattinata odierna è arrivata una beffa difficile da dimenticare, con il Consiglio Di Stato che ha dato ragione al Lecco costringendo i biancorossi a disputare la serie C. Questo però non poteva fermare il lavoro, intenso e difficile, del direttore sportivo in pectore che sta cercando in tutti i modi, con le non eccelse risorse a disposizione, di puntellare la rosa e renderla più competitiva possibile. Nella giornata di oggi sono arrivate altre due ufficializzazioni.

Iniziamo da Marius Adamonis (foto sottostante tratta da acperugiacalcio.com), classe 1997, con già diverse presenze alle spalle in ambito professionistico. Portiere, arriva dalla Lazio con la formula del prestito fino al prossimo giugno. Di seguito la nota ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis.

Il portiere, classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Lituano, alto 1,91, ha indossato le maglie di Salernitana, Casertana, Sicula Leonzio e Catanzaro. Conta 21 presenze con la Lazio Primavera. Con i lituani dell’Atlantas Klaipeda ha esordito nelle qualificazioni all’Europa League.

Una presenza in nazionale maggiore della Lituania, il 19 novembre 2022, contro l’Estonia.

Un caloroso benvenuto in biancorosso Marius!".

Ma non è finita qui. Dalla Juventus arriva un calciatore destinato a rimpinguare il reparto offensivo: si tratta di Nicolò Cudrig (2002), anch'esso in arrivo in prestito (foto anch'essa tratta dal sito del Perugia):

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla FC Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Cudrig.

L’attaccante, classe 2002, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese si è poi trasferito in Francia, precisamente nel Championnat National 2 con l’Under 19 del Monaco, dove colleziona 5 presenze e mette a segno un gol all’esordio con il Louis-Cuiseaux. La prima esperienza fra i pro arriva però in Belgio, al Cercle Brugge, fino all’acquisto da parte della Juventus nel 2021 dove totalizza con la Next Gen 75 presenze e 7 reti.

Benvenuto al Perugia Nicolò!".

Entrambi sono attesi alla prima apparizione con i nuovi compagni in occasione dell'allenamento che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17:30 a porte chiuse.