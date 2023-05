Calcio serie B, il Perugia medita sulla panchina e si chiude nel silenzio

La figuraccia di venerdì scorso contro il Cagliari potrebbe produrre l'ennesimo scossone in casa Perugia. La squadra domani riprenderà gli allenamenti e non è affatto certo che a dirigerla ci possa essere Fabrizio Castori. Si è avuta chiaramente l'impressione che la squadra non sia più in grado di rispondere alle sollecitazioni del tecnico ed ecco che la società, per tentare il tutto per tutto, potrebbe decidere un nuovo ribaltone. A subentrare al tecnico marchigiano, le cui responsabiltà sono molto limitate a dir la verità, potrebbe essere Alessandro Formisano, allenatore della squadra Primavera. Si opterebbe dunque per una soluzione interna, che diverrebbe concreta qualora il risultato del match tra Parma e Brescia in programma oggi dovesse dare ai Grifoni ancora delle chance di riagganciare i playout.

Dalle parti di Pian Di Massiano nessun commento. Anzi, la società biancorossa ha proclamato, fino a nuovo ordine, il silenzio stampa. Nessun tesserato dunque sarà autorizzato a rilasciare dichiarazioni.

Di seguito la nota ufficiale che riportiamo:

"AC Perugia Calcio informa di aver adottato il silenzio stampa fino a nuova comunicazione.

Pur nel rispetto del diritto di cronaca, visto il momento delicato in cui si trova la squadra, il club ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione al proseguio della stagione.

Pertanto nessun dirigente e tesserato è autorizzato a rilasciare dichiarazioni.

La data di fine silenzio stampa sarà comunicata successivamente".