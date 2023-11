Calcio serie C, il Perugia sabato prossimo giocherà a Pineto

I dubbi sono sciolti: Pineto - Perugia, programmata per sabato prossimo alle 16:15, si disputerà nella cittadina abruzzese situata sull'Adriatico. Esaurito il periodo di permanenza allo stadio di Pescara la formazione guidata da Daniele Amaolo potrà tornare a casa proprio per questa occasione. Caduta l'ipotesi Teramo il match si giocherà al Pavone - Mariani, un'impianto da circa 1000 posti con terreno in erba sintetica.

Un motivo in più per non sottovalutare la partita contro i biancoazzurri, neopromossi in serie C ma capace già di essersi adattati alla categoria riuscendo a centrare dei risultati clamorosi. Il primo che viene in mente l'incredibile vittoria contro il Pescara di Zeman, condannati alla prima sconfitta stagionale. Ai biancorossi il compito di fare il proprio dovere dopo aver consolidato il terzo posto in classifica, cercando di ridimensionare il più possibile questo avversario molto scorbutico.

Un ritorno importantissimo

Difficile che in Abruzzo possa già esserci, ma i passi in avanti sono davvero più che confortanti. Dopo l'intervento al menisco Francesco Baldini, che sabato non potrà essere in panchina, ha potuto ritrovare in campo con il gruppo per tutta la seduta Cristian Dell'Orco, apparso già in condizioni discreti. Il reparto difensivo, abbastanza corto per quanto riguarda i centrali, si appresta dunque a ritrovare un inteprete assai importante, un vero lusso per la terza serie. I prossimi allenamenti gli serviranno per incrementare la condizione atletica,

Una benedizione soprattutto per Gabriele Angella, costretto letteralmente a fare gli straordinari e che, causa noie muscolari, non è potuto scendere in campo contro il Gubbio ed è in dubbio anche per la prossima partita. Rispetto al recente passato c'è maggiore serenità perchè giocatori come Raul Morichelli stanno dimostrando una crescita importante e Mohammed Souarè evidenzia progressi in allenamento. L'importanza del capitano però è indiscutibile.

In due a parte

In occasione della ripresa odierna dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico hanno lavorato a parte Federico Vasquez per via di un leggero affaticamento e Christian Kouan per una botta al ginocchio. Tutti i giocatori scesi in campo contro nel derby hanno svolto solo parte della seduta saltando la partitella finale. Si replica domani alle ore 11.