Calcio serie C, per il Perugia si prospetta un esordio "surreale". Baldini: "Vincere a Lucca solo con la tecnica? Siamo fuori strada"

La lunga estate contrassegnata da polemiche e carte bollate è in archivio. Finalmente, direbbe magari uno sportivo non legato alle squadre coinvolte. E' ovvio che nell'ambiente del Perugia ci sia delusione, ma è tempo di ripartire. Francesco Baldini ha una brutta gatta da pelare ma probabilmente ne era consapevole: il mercato estivo (domani seguiremo in diretta la giornata finale) chiude i battenti proprio a ridosso del fischio di inizio e questo non può che creare grattacapi al tecnico non certamente di poco conto, già all'atto di stilare le convocazioni. Questo fatto fa venire alla luce per l'ennesima volta un problema che pare proprio non si voglia risolvere: quello di giocare a campagna acquisti ancora aperta o in procinto di chiudere. E' chiaro che una soluzione va trovata per cambiare un sistema che in più di un settore continua ad evidenziare vistose falle.

Difficile capire quale sarà l'obbiettivo finale, a differenza di tre anni fa quando tutto era chiaro sin dall'inizio: è probabile che si punti a qualificarsi ai playoff ottenendo il piazzamento migliore possibile per poi giocarsela. Ma anche questo è tutto da vedere perchè le cose possono cambiare rapidamente.

Vigilia atipica

Baldini apre così la conferenza stampa pre gara, la prima della stagione: "Non ho commentato la sentenza. Devo pensare a fare l'allenatore, per lo meno provarci, e non l'avvocato. Dico però che non bisogna trovarsi in queste situazioni. Io sono quello che con il Catania è stato escluso a tre giornate dalla fine. Noi giochiamo domani sera alle 20:30, il mercato si chiude alle 20. Se metto in lista alle 19 un giocatore che alle 20 viene chiamato dal procuratore come la mettiamo? Sono cose che non hanno una logica".

Non una partita come un'altra

Lucca per l'attuale tecnico biancorosso significa un pezzo importante della sua vita: "Io nasco nel settore giovanile della Lucchese di cui ero tifoso. Da allenatore ho dato le dimissioni e il percorso è stato di conseguenza meno esaltante. Tornare là ha il suo fascino. L'avversario? Abbiamo studiato le amichevoli, sono messi più o meno come noi. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti su ciò che ci aspetterà".

Tutti sulla stessa barca

Ma come stanno vivendo questa situazione i giocatori? "Come la può aver vissuta il sottoscritto e il suo staff. Non è come preparare un match alla quarta giornata. Non metterò giocatori in campo che pensano di parlare col procuratore. Sono tutti professionisti è chiaro ma devo scegliere chi è concentrato sulla Lucchese".

Blocco unico

La tifoseria ha assicurato il massimo sostegno alla squadra: "Quello che è successo a Gubbio a fine partita è fondamentale. I tifosi hanno fatto capire quanto siano attaccati a questa maglia e cosa conti davvero in questo momento".

Tra sentenza e programmi

"Come ho già detto eravamo pronti con il piano A e B. Ora siamo in quest'ultimo. È logico che la squadra va completata, Jacopo e il presidente sono partiti oggi per Milano. Sappiamo cosa serve, ma devo concentrarmi sulla Lucchese. Sto preparando da tempo questa partita, ho la massima fiducia per il lavoro del direttore".

Solo chi ha la testa giusta

Ecco chi andrà in campo domani al Porta Elisa al di là dei nomi: "Li ho fatti giocare tutti perché si sono comportati benissimo. Dopo l'allenamento farò le convocazioni. Lo scorso anno il Perugia è retrocesso per un punto e bisogna partire bene perché tutto questo può fare la differenza".

Facce nuove

Baldini accoglie così gli ultimi due ingressi in casa biancorossa: "Cudrig può giocare sia da falso nove che da esterno. È un ragazzo che ha già giocato nei professionisti e lo conoscevamo. Adamonis? Negli ultimi anni non ha giocato molto ma per scelta della Lazio, che lo ha sempre voluto in rosa. Questo lo ha limitato. Non c'è stata una persona che non mi abbia parlato bene di lui e così lo abbiamo inserito".

Non solo giovani

"Il mercato degli over inizia oggi, abbiamo dovuto valutare i giovani. Dovevamo prendere giocatori pronti per la B e in parte ci siamo riusciti, ora abbiamo bisogno di esperienza".

Prospettive

Il tecnico sul campionato che attende i biancorossi ha la sua idea: "Non penso che alla fine del mercato saremo la squadra più forte sulla carta, ma può diventarlo con il lavoro. Vedo margini di crescita importante. Non ho mai letto tra le favorite il Perugia ma mi sta bene così. Sono consapevole di quanto mi stanno dando i ragazzi, che devono mettere qualcosa in più. Se pensiamo a vincere Lucca solo con la tecnica si sbaglia di grosso. Ci vuole grinta, voglia di fare risultato. Le sensazioni sono positive e i risultati possono essere di qualsiasi genere".

Avvio tosto

Il calendario riserva Lucchese, Pescara e Spal nelle prime tre giornate, ma i pericoli sono anche altri: "Anche il Pontedera può giocarsela che ha un allenatore bravo. Non siamo solo noi ad avere problemi di amalgama".