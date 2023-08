Calcio, stilato il calendario della C: il Perugia esordisce a Lucca

Contestualmente alla definizione di gironi la Lega Pro ha stilato i calendari della serie C 2023/24. Il Perugia debutterà allo stadio Porta Elisa il prossimo 3 settembre in una sfida che evoca tanti ricordi a metà degli anni 90. La regular season si chiuderà il 28 aprile al Manuzzi di Cesena. I due derby contro l’Arezzo si giocheranno il 17 dicembre (fuori casa) e il 21 aprile (in casa), quelli con i Gubbio infine il 12 novembre (al Curi) e il 17 marzo (al Barbetti).

Ecco di seguito il calendario completo delle partite dei biancorossi:

Lucchese-Perugia (and. 3 settembre 2023 / rit. 7 gennaio 2024)

Perugia-Pescara (and. 10 settembre 2023 / rit. 14 gennaio 2024)

Spal-Perugia (and. 17 settembre 2023 / rit. 21 gennaio 2024)

Perugia-Pontedera (and. 20 settembre 2023 / rit. 28 gennaio 2024)

Rimini-Perugia (and. 24 settembre 2023 / rit. 4 febbraio 2024)

Perugia-Sestri Levante (and. 1 ottobre 2023 / rit. 11 febbraio 2024)

Fermana-Perugia (and. 8 ottobre 2023 / rit. 14 febbraio 2024)

Perugia-Torres (and. 15 ottobre 2023 / rit. 18 febbraio 2024)

Juventus Next Gen-Perugia (and. 22 ottobre 2023 / rit. 25 febbraio 2024)

Recanatese-Perugia (and. 25 ottobre 2023 / rit. 3 marzo 2024)

Perugia-Virtus Entella (and. 29 ottobre 2023 / rit. 6 marzo 2024)

Ancona-Perugia (and. 5 novembre 2023 / rit. 10 marzo 2024)

Perugia-Gubbio (and. 12 novembre 2023 / rit. 17 marzo 2024)

Pineto-Perugia (and. 19 novembre 2023 / rit. 24 marzo 2024)

Perugia-Carrarese (and. 26 novembre 2023 / rit. 30 marzo 2024)

Olbia-Perugia (and. 3 dicembre 2023 / rit. 7 aprile 2024)

Perugia-Vis Pesaro (and. 10 dicembre 2023 / rit. 14 aprile 2024)

Arezzo-Perugia (and. 17 dicembre 2023 / rit. 21 aprile 2024)

Perugia-Cesena (and. 23 dicembre 2023 / rit. 28 aprile 2024)

Nuova amichevole

La società ha annunciato che i biancorossi chiuderano il ritiro di Pieve Di Santo Stefano con un test contro la Vivi Altotevere Sansepolcro, formazione che nella prossima stagione militerà in serie D. Calcio di inizio fissato per le 17:30.