Calcio serie C, Perugia: i perchè di una decisione comunque destinata a far discutere

Per alcuni la notizia poteva essere nell'aria, per altri meno. L'esonero di Francesco Baldini, arrivato poche ore dopo la disfatta di Arezzo, non poteva che dividere la piazza. C'è naturalmente chi è favorevole e chi non lo è, come accade in qualsiasi tifoseria. La realtà però è che il Perugia, per l'ennesima volta in questi anni, dovrà ripartire da zero. Il compito di rinvigorire l'ambiente spetterà ad un allenatore fino a poche ore fa attivo soltanto a livello giovanile e alla prima volta sulla panchina di una prima squadra.

Alessandro Formisano, classe 1990 da Napoli, è l'uomo designato a guidare i biancorossi in questa delicatissima fase di stagione, che dovrà vedere questa squadra tornare a tirare fuori quella personalità che ieri, al netto dei vari episodi sfavorevoli, non si è vista. Quella odierna è stata la giornata del primo allenamento, domani alle 15 invece ci sarà il primo contatto con la stampa. Il battesimo sarà di fuoco: al Curi sabato prossimo arriva un Cesena lanciatissimo verso la serie B, naturalmente Torres permettendo.

Cause scatenanti

Il risultato del Comunale ha scontentato davvero tutti, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il fatto che la squadra ha perso la combattività e la determinazione che l'aveva caratterizzata nelle prime giornate e che le aveva consentito di mantenere l'imbattibilità malgrado qualche pareggio di troppo. A dare per così dire il colpo di grazia all'allenatore di Massa è stato l'atteggiamento mostrato dai giocatori in campo non ritenuto idoneo dalla dirigenza, che ha optato per il cambio malgrado il presidente Santopadre lo avesse confermato pubblicamente una settimana fa nel corso della cena con gli sponsor. Non ci sono dunque retroscena particolari, solo questioni legate alle prestazioni della squadra che hanno portato una sola vittoria nelle ultime cinque partite e il conseguente quinto posto in classifica. Troppo poco per non pensare alla necessità di dare la classica scossa.

Attenuanti generiche

A far discutere sono i tempi e i modi con i quali una decisione, seppur legittima, è stata presa. Non va dimenticato che questa squadra è partita tra mille difficoltà, senza nemmeno conoscere la categoria di appartenenza. Questo non poteva non influenzare il mercato estivo e i nodi, purtroppo, stanno venendo al pettine in questo periodo. Poi alcuni infortuni pesanti, che hanno messo in difficoltà l'allenatore soprattutto nel reparto avanzato. Infine il fatto di essere prima stato confermato, poi licenziato dopo una sconfitta alle prime vere difficoltà che il gruppo si è trovato ad affrontare (non va dimenticato che gli episodi hanno in parte inciso sul derby e se un proprio giocatore infligge una gomitata ad un avversario non è certo colpa del tecnico). Un difetto comunicativo che spesso e volentieri accade nel mondo del calcio. C'è un aspetto da non sottovalutare: il contratto stipulato da Baldini ad inizio anno prevede il rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di piazzamento ai playoff, quindi di arrivo almeno al decimo posto. Ecco dunque che l'opzione verrebbe esercitata anche qualora il tecnico venisse esonerato (a meno di una rescissione consensuale) e il club si troverebbe comunque più di un allenatore a libro paga. Ora però è tempo di guardare avanti.