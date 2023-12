Calcio serie C, il Perugia guarda alla Vis Pesaro. Occhio al pericolo giallo

Il Perugia è tornato a graffiare. Il primo step era quello di riconquistare la terza posizione ed è stato compiuto grazie ad una prestazione non certo brillante ma forte di quella concretezza che un campionato come quello di serie C richiede. L'Olbia dunque è stato battuto di misura e questi tre punti conquistati al Nespoli hanno ridato ossigeno alla classifica, con il cotrosorpasso alla Carrarese e l'accorciamento delle distanze dal secondo posto, attualmente occupato dalla Torres.

Quest'ultima ha ottenuto soltanto un pari sul campo della Fermana ultima in classifica, rischiando addiriuttura di perdere: questo vuol dire che malgrado le posizioni occupate continua a regnare l'equilibrio, ad eccezione del Cesena che sembra aver preso il largo. Francesco Baldini ci crede e fa bene: questi risultati fanno capire che l'impresa da compiere permane difficile, ma non certamente impossibile.

I biancorossi sperano di rosicchiare qualche altro punto nel prossimo turno, che li vedrà ospitare la Vis Pesaro. Il Cesena invece sarà di scena sul difficile campo della Recanatese, mentre il compito sulla carta più agevole ce l'ha la Torres, che ospiterà un Arezzo pur bisognoso di punti. Il tecnico lo ha detto ripetutamente: bisogna accelerare. Vincendo e possibilmente convincendo.

Da domani Grifoni al lavoro

Contro i marchigiani si gioca di domenica e Baldini ne ha approfittato per concedere un giorno di riposo ai suoi, rientrati ieri in tarsa serata dalla Sardegna. La ripresa è prevista per domani mattina alle ore 11:30 ae Ellera in quanto i lavori di risemina al campo centrale del Paolo Rossi non sono ancora terminati.

Non ci sono squalificati da parte del giudice sportivo: domenica tornerà a disposizione Edoardo Iannoni, mentre dovrà invece stare attento Ryder Matos, che è entrato in diffida per via dell'ammonizione ricevuta ad Olbia. In caso di ulteriore cartellino giallo il turno di stop sarebbe automatico e non sarebbe certo una bella notizia in vista di Arezzo e Cesena.

Per quanto riguarda infine l'infermeria c'è curiosità per capire se Federico Vasquez riuscirà a bruciare i tempi, mentre il problema accusato da Yeferson Paz non dovrebbe precludergli la possibilità di scendere in campo in occasione della prossima gara.