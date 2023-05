Calcio serie B, il Perugia chiede aiuto ai tifosi e vara prezzi popolari per le ultime due partite casalinghe

Dopo i risultati del pomeriggio la situazione di classifica del Perugia si è ulteriormente complicata, ma la società non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Il calendario riserva, nelle ultime due gare, due scontri casalinghi, venerdì 5 maggio contro il Cagliari, formazione in corsa per il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff, e il Benevento il 19, che all'ultima giornata potrebbe anche essere già aritmeticamente retrocesso; in occasione di questi appuntamenti verranno dimezzati i prezzi dei biglietti d'ingresso per tutti i settori dello stadio, ad eccezione di quello riservato ai tifosi ospiti. Si cerca dunque di giocarsi tutte le armi a disposizione, pubblico compreso, che in passato ha avuto il suo peso nelle vicende di questa squadra.

Le modalità vengono illustrate nel seguente comunicato che riportiamo:

"Nei momenti difficili il popolo perugino ha sempre dimostrato l’attaccamento ai propri colori e alle sorti del Perugia, le prossime partite in casa saranno fondamentali per raggiungere una salvezza molto importante per il club e per tutti voi, ci saranno momenti diversi per testimoniare il proprio dissenso.

OGGI più che mai vi chiediamo di esserci vicini contro i prossimi avversari.

Venite allo stadio a sostenere la squadra..il Perugia ha bisogno di tutti NOI!

In occasione delle prossime due partite in casa i prezzi dei biglietti saranno ridotti del 50% in tutti i settori (tranne quello ospiti).

VI ASPETTIAMO!

Forza Perugia sempre!

AC PERUGIA CALCIO".

Questi invece i costi dei tagliandi nel dettaglio:

TRIBUNA VIP 30 EURO

POLTRONCINE 22,50 EURO

TRIBUNA OVEST NORD/SUD 11,50 EURO

CURVA SUD OSPITI 14,00 EURO

CURVA NORD 7 EURO

ai prezzi va aggiunto 1 euro quale diritto di prevendita