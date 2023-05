Calcio, Perugia: stretta per allenatore e ds. I protagonisti del gol al Benevento verso l'audizione

Dal giorno della retrocessione nessuna voce ufficiale si è sentita in casa Perugia e a quanto pare si è intenzionati ad andare avanti su questa strada, chissà per quanto tempo. Il motivo di interesse in buona parte della tifoseria non può che essere unico: Santopadre vende o no? E' chiaro che oramai il rapporto tra il patron e la città, specie dopo gli ultimi deludenti risultati, appare logorato in modo definitivo, ma è altrettanto vero ed indiscutibile che non sono mai pervenute offerte da interlocutori veri ed affidabili.

Difficile intepretare i perchè di un silenzio che sta diventando sempre più assordante: è possibile che da dietro le quinte qualcosa si stia muovendo, ma è sempre difficile e complicato esprimere opinioni e giudizi. Ad oggi la sensazione è che l'attuale proprietà possa restare al timone, ma i colpi di scena, in un periodo così interlocutorio, non sono da escludere.

Le prime pedine da sistemare

La società in cuor suo starebbe sperando in una difficile riammissione in serie B, possibile soltanto qualora Reggina e Sampdoria dovessero fallire, ma la scadenza del 20 giugno per l'iscrizione alla C incombe e necessariamente bisogna muovere i primi passi. Vanno definite le posizioni di allenatore e direttore sportivo. Per quanto riguarda Fabrizio Castori l'addio è scontato e non perchè in scadenza di contratto: da una parte il tecnico sicuramente non avrà voglia di scendere di categoria dopo tanti anni, dall'altra il rapporto con l'ambiente era logoro da tempo. Dall'altra Renzo Castagnini, in procinto di essere silurato malgrado sia legato ai biancorossi fino al 2024. La sua nuova destinazione potrebbe essere Vicenza. Saluterà dopo un solo anno anche il direttore generale Attilio Matarazzo. Ciò che si profila dunque è l'ennesima rivoluzione.

Perugia - Benevento, l'inchiesta va avanti

C'è qualche sviluppo sull'episodio del gol segnato da Cristian Kouan (complice un clamoroso errore di Leverbe) nel 3-2 contro il Benevento all'ultima di campionato. In settimana dovrebbero essere sentiti i protagonisti della vicenda e al termine delle rispettive audizioni si saprà se scatteranno eventuali deferimenti. Le due società si dicono tranquille ed inoltre, secondo quanto riportato da Agipronews da fonti interne all’industria delle scommesse "non si sono registrati movimenti sospetti sul match, tali da indurre i concessionari a segnalare la partita all’Agenzia delle Dogane e alle Unità di monitoraggio sugli eventi sportivi istituite presso il ministero degli Interni". Un motivo in più per pensare che il tutto possa finire in una bolla di sapone.