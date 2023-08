Calcio serie C, per il Perugia esordio in notturna e in anticipo

Il percorso del Perugia in serie C, ammesso che questa sia la categoria definitiva di appartenenza, conosce le sue prime date ufficiali. I biancorossi debutteranno in anticipo ed in notturna venerdì 1° settembre sul campo della Lucchese con inizio alle ore 20:45. Questo ha decretato in mattinata la Lega di C nello stilare il calendario delle prime cinque giornate.

L'occasione sarà quella di un emozionante ritorno a casa di mister Francesco Baldini, che proprio al Porta Elisa ha vissuto la sua prima esperienza da giocatore nel calcio professionistico: dopo aver militato nelle giovanili dei rossoneri dal 1986 al 1991 ha vestito la maglia della prima squadra in due periodi distinti, dal 1991 al 1993 e nella stagione 1994/95, quando aveva fatto ritorno in prestito dalla Juventus dove aveva esordito in serie A (3 presenze nel 1993/94 con tanto di scudetto e Torneo Di Viareggio conquistato con la Primavera a fianco nientemeno di Alessandro Del Piero). Dei toscani Baldini è stato anche allenatore, precisamente nel 2015 e 2016 senza troppa fortuna.

Ovviamente per Baldini non ci sarà spazio per i sentimenti: per i biancorossi ci sarà più che mai l'esigenza di partire con il piede giusto.

Le successive quattro giornate

Domenica 10 settembre, sempre alle 20:45, ci sarà il debutto casalingo contro il Pescara di Zeman, una delle maggiori candidate al salto di categoria; venerdì 15 settembre, al medesimo orario, è in programma Spal - Perugia; la quarta giornata sarà infrasettimanale, con Perugia - Pontedera prevista per martedì 19 settembre alle 20:45; a completare il quadro Rimini - Perugia di sabato 23 settembre alle ore 20:45.