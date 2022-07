Calciomercato serie B, altro colpo in arrivo per il Perugia: è fatta per Vulic

Dopo gli addii di Burrai, tornato al Pordenone, e di Segre, nuovamente a disposizione del Torino dopo l'anno di prestito in Umbria, quello di centrocampo era senza dubbio il reparto più bisognoso di innesti e la società biancorossa ha puntualmente provveduto ad immettere benzina nel motore.

A far parte della rosa del Grifone in vista della prossima stagione sarà Milos Vulic (1996), che nelle ultime due annate ha vestito la maglia del Crotone. Professione centrale di centrocampo, il giocatore serbo aveva ancora un anno di contratto con i pitagorici ma la scaltrezza ed il tempismo dimostrato ancora una volta dal direttore sportivo Marco Giannitti hanno fatto sì che questo lungagnone di 183 cm vestisse di biancorosso. Manca ancora l'annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma l'operazione può dirsi conclusa.

LA CARRIERA - Venticinque anni il prossimo 19 agosto, Vulic ha iniziato la sua attività in patria con Napredak Kruševac di cui ha vestito la maglia dal 2013 al gennaio 2019 dopo essere partito nel settore giovanile della medesima società (107 presenze, 11 gol). Segue il passaggio al prestigioso club della Stella Rossa di Belgrado, con cui realizza 6 gol in 30 gettoni totali vincendo due campionati serbi. Nel settembre 2020 l'approdo in serie A tra le fila del Crotone, dove rimane per due anni e realizza 1 rete in 25 partite giocate. Tuttavia la sua militanza in Calabria non è molto fortunata dato che i rossoblù si rendono protagonisti di una doppia retrocessione, ma ciò non intacca il valore del calciatore, che conta anche due presenze con la nazionale maggiore serba. Ora è pronto a sposare il nuovo progetto biancorosso.