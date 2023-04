Calcio serie B, in casa Perugia si addensano le nubi. Serve ritrovare combattività, da subito

"Abbiamo pagato le tre partite in una settimana". Parole e musica di Riccardo Bocchini, vice allenatore del Perugia che ha sostituito Fabrizio Castori, ieri costretto alla tribuna dalla squalifica comminatagli dal giudice sportivo. Potrebbe anche essere una giustificazione plausibile, ma quel che conta purtroppo, soprattutto in questo periodo chiave della stagione, è il risultato. Fortemente negativo.

Contro il Modena era uno scontro diretto, da affrontare con la carica agonistica giusta dopo il tonfo del mercoledì santo contro la Reggina. E invece i canarini, con il minimo sforzo, si sono portati a casa i tre punti. Male, molto male. Soprattutto per quel che si è visto in campo, cioè un Perugia lento, prevedibile e tutt'altro che aggressivo, come eravamo abituati a vedere nelle ultime giornate. E quando il fisico, oltre che la testa, non regge, è facile andare incontro a figure di questo tipo. Con conseguente rischio retrocessione diretta causa risultati delle dirette concorrenti.

Le attenuanti dunque possono anche essere di varia natura, ma dove non arriva il fisico deve arrivare la testa (così si dice) e sia a partire dal finale di primo tempo contro la Reggina che per tutta la durata del match di ieri questo non è successo. Inutile chiamare in causa le colpe della dirigenza, dell'allenatore e del portiere: occorre far quadrato da subito, ora più che mai, anche perchè il calendario è diffiicile (i due prossimi avversari si chiamano Genoa, in piena corsa per la A diretta, e Cosenza, che da qualche settimana ha cambiato decisamente passo).

GRIFONI GIA' AL LAVORO - Sabato, purtroppo o per fortuna, si torna in campo e i biancorossi sono già tornati al lavoro con una seduta di scarico, riservata a chi ieri è sceso in campo. Chi invece non ha giocato o è subentrato a gara in corso ha svolto lavoro normale. Contro i rossoblù sarà difficile vedere in campo il match winner dell'andata, Marco Olivieri, che sta proseguendo le terapie per recuperare dall'infortunio rimediato durante la sosta.

GIUDICE SPORTIVO - Tre sono i giocatori che hanno rimediato ieri il cartellino giallo, vale a dire Filippo Sgarbi (2^ ammonizione), Aljaz Struna (1^ ammonizione) e Damiano Cancellieri (3^ ammonizione). Al tecnico Fabrizio Castori invece è stata inflitta una multa di euro 5000 "per essere, alla fine del primo tempo, nonostante la squalifica, entrato indebitamente negli spogliatoi; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale".