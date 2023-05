Calcio serie B, il Perugia tenta un difficile colpo di coda. Ancora con Castori alla guida

La figuraccia contro il Cagliari ha messo ulteriormente con le spalle al muro il Perugia. In parole povere o si fa bottino pieno nelle ultime due giornate o la serie C sarà una triste realtà. Il compito di tirare fuori questa squadra dalla situazione in cui si è cacciata ed evitare un verdetto se vogliamo peggiore rispetto a quello di tre anni fa spetterà ancora a Fabrizio Castori. Al termine di una giornata, quella di ieri, abbastanza impegnativa e piena di consultazioni si è deciso di andare avanti con il tecnico marchigiano e di non operare quello che sarebbe stato il terzo cambio stagionale.

Le attenzioni vertevano tutte su Alessandro Formisano, l'allenatore della Primavera che ben si è comportato in questi tre anni e ha dimostrato, oltre alla sua bravura sul campo, di instaurare una certa empatia con i propri giocatori, ma questa soluzione alla fine è stata scartata, così come quella di assumere un altro tecnico. Sarebbe stato impossibile un ritorno di Silvio Baldini in quanto, essendosi dimesso, non aveva più un contratto in essere con la società biancorossa e pertanto avrebbe dovuto firmarne uno nuovo. Ma al di là di questo, viste le parole da lui proferite al termine del match con il Sudtirol, questa possibilità sarebbe stata pura fantascienza.

Avanti dunque con Castori, che dirigerà la ripresa degli allenamenti che avrà luogo oggi pomeriggio alle ore 16. Nel mirino la trasferta di Venezia di sabato prossimo che potrebbe indirizzare in modo chiaro e definitivo questa stagione.

Una tenue speranza

Il ko del Brescia in quel di Parma ha lasciato una porticina aperta per la zona playout. La salvezza diretta oramai è impossibile, essendo il sestultimo a cinque punti di distanza quando mancano due partite alla conclusione. Il focus va rivolto alla quartultima posizione, occupata dal Brescia a quota 38. Il calendario, oltre a Venezia - Perugia, con i lagunari che dopo essersi tirati fuori con forza e prepotenza dalla zona rossa sperano in un piazzamento ai playoff, prevede Brescia - Pisa, con i toscani in lotta con Ascoli, Venezia, Reggina e Modena per l'ultimo posto nella griglia degli spareggi promozione. Saranno dunque partite tese e nient'affatto scontate. In coda infine vanno verso la C diretta Benevento (32) e Spal (35) dopo aver perso rispettivamente a Cittadella e Palermo. E i prossimi avversari si chiamano Parma e Modena. Insomma, la matematica tiene ancora in vita i biancorossi, ma servirà un atteggiamento diverso.