Calciomercato serie B, il Perugia cede ancora: D'Urso va a Cosenza

Aperta ufficialmente la sessione estiva ed in attesa dei primi colpi in entrata il Perugia perfeziona un'altra cessione, la terza della serie. A salutare i biancorossi questa volta è toccato a Christian D'Urso (1997), che si trasferisce a titolo definitivo al Cosenza.

L'annuncio in una nota di stampa dello stesso club di Pian di Massiano:

"AC Perugia Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Christian D’Urso al Cosenza Calcio.

A Christian l’augurio per le migliori fortune professionali!".

Il trequartista reatino di nascita saluta dunque dopo mezza stagione, con 12 presenze ed un gol, realizzato ironia della sorte proprio al Cosenza. Sembrava dovesse essere uno dei punti fermi da cui ripartire per il futuro, ma l'addio improvviso di Alvini e l'avvento di Fabrizio Castori, il cui sistema di gioco evidentemente non prevede l'utilizzo di un giocatore di tali caratteristiche, ha cambiato radicalmente le carte in tavola e questa soluzione si è dunque rivelata inevitabile.