Calcio serie B, il Perugia ancora sconfitto: anche il Pisa passa al Curi e acuisce la crisi dei biancorossi

E' finita. Il Perugia perde in casa anche contro il Pisa, che fino adesso non aveva mai vinto, e scivola ancora più in basso in classifica. Il pubblico della gradinata contesta duramente i giocatori, segno tangibile che la pazienza è terminata. I nerazzurri beneficiano della cura D'Angelo e vincono meritatamente per 3-1. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

92' terzo gol del Pisa, autore Tourè, il cui diagonale non è trattenuto da Gori

4' di recupero

90' nel Pisa fuori Jureskin, dentro Rus

88' va sul dischetto Gliozzi e realizza. Gori intuisce ma non basta

85' una gomitata di Angella a Barba costa il rigore contro al Perugia, confermato poi anche al Var

82' il Perugia perviene al pareggio: su azione d'angolo un batti e ribatti favorisce Di Carmine che in girata fa centro

78' giallo per Paz per fallo su Jureskin

73' contestualmente il Pisa inserisce Morutan per Sibilli

72' Baldini rafforza l'attacco con l'ingresso di Di Serio in luogo di Lisi

70' Paz si accentra e calcia a giro, palla che sorvola di poco il sette

65' Jureskin può fare male dal limite ma il suo tiro è debole e bloccato da Gori

64' una punizione dal limite di Sibilli sfiora il palo

62' su angolo di Bartolomei il colpo di testa di Angella è appena fuori

61' nel Perugia c'è Olivieri al posto di Strizzolo

59' colpo di testa di Luperini che sorvola la traversa

58' due cambi per il Pisa: Marin per Mastinu e Jureskin per Matteo Tramoni

56' ammonito Bartolomei per proteste

54' Nicolas viene ammonito per perdita di tempo

49' un cross di Paz non trova maglie biancorosse pronte alla devazione vincente. L'azione si conclude con un rasoterra di Casaola bloccato da Nicolas

Due i cambi in avvio di ripresa: restano negli spogliatoi Casasola e Kouan, al loro posto rispettivamente Paz e Santoro

Finisce un primo tempo assolutamente anonimo per il Perugia, che dimostra tutti i suoi difetti contro un Pisa che appare trasformato dal ritorno di D'Angelo. Per i biancorossi, che hanno subito a lungo l'iniziativa ospite, solo un'occasione con Di Carmine. Decide il gol in apertura dli Gliozzi, urge scossa immediata. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

2' di recupero

43' clamorosa occasione fallita dal Pisa: Mastinu fugge in zona centrale e serve in area Gliozzi il quale vede a sinistra completamente libero Matteo Tramoni. Il suo tiro a colpo sicuro viene intercettato in maniera miracolosa da Gori

39' i gruppi organizzati iniziano ad invitare i giocatori a tirare fuori gli attributi

31' Kouan innesca in area Di Carmine ma Nicolas è bravo a chiuderli il pertugio. Non c'è calcio d'angolo

30' super occasione per il Pisa: Gliozzi cerca di approfittare di un rinvio corto della difesa avversaria e calcia di destro senza pensarci su, la palla va a sbattere contro il palo

29' destro al volo di Bartolomei che termina a lato

21' Gliozzi prova a concludere un'azione manovrata con un destro pregevole, blocca facilmente Gori

17' Pisa vicino al raddoppio: Gliozzi vede l'inserimento in area di Matteo Tramoni il quale conclude in maniera insidiosa. Gori deve metterci una pezza

14' lo stesso Lisi termina sul taccuino dell'arbitro per un'entrata a gamba tesa ai danni di Beruatto

10' Lisi va a terra in area a seguito di un contrasto con un avversario, l'arbitro accorda una punizione per il Pisa

4' il Pisa va subito in vantaggio: cross di Sibilli, Gliozzi imprime al pallone una traiettoria a palombella che supera Gori e si infila in rete

Partiti

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Bartolomei, Lisi; Luperini; Strizzolo, Di Carmine. A disp.: Furlan, Righetti, Iannoni, Vulikic, Vulic, Melchiorri, Olivieri, Paz, Di Serio, Curado, Santoro. Allenatore: Baldini

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Nagy, Tourè; Tramoni M., Sibilli, Mastinu; Gliozzi. A disp.: Livieri, Guadagno, Hermannsson, Jureskin, Marin, Esteves, De Vitis, Piccinini, Rus, Tramoni L., Morutan, Cissè. Allenatore: D’Angelo

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Baldini conferma buona parte delle intenzioni della vigilia: Casasola e Lisi vincono i ballottaggi sulle fasce mentre è Luperini ad assistere Di Carmine e Strizzolo. Sull'altro fronte D'Angelo si affida alla vecchia guardia, con Tramoni, Sibilli e Mastinu dietro Gliozzi.

La sosta per le nazionali è finalmente alle spalle e il campionato di serie B, anticipo di ieri a parte (il Cosenza ha battuto 3-1 un Como in piena crisi), è pronto a ripartire. Il calendario propone uno scontro tre due delle deluse di questo inizio di stagione, il Perugia, quart'ultimo in classifica con sette punti, e il Pisa, fanalino di coda con soli due. Entrambe le squadre non vogliono rinunciare alle proprie ambizioni ma devono svoltare in breve tempo e durante la sospensione hanno operato il cambio di allenatore: a dirigere la squadra biancorossa c'è Silvio Baldini, quella nerazzurra ha visto il ritorno di Luca D'Angelo. Il rilancio passa dunque da questa partita, che si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena visti i credo tattici dei due tecnici.

Baldini avrà la rosa quasi al completo ad eccezione di Rosi e Matos, D'Angelo invece, alle prese con l'incognita nazionali, dovrà far fronte alle pesanti assenze di Ionita e soprattutto Torregrossa, il punto di riferimento avanzato dei toscani, seguiti malgrado la posizione in graduatoria non prevista da oltre 1100 tifosi.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro minuto per minuto a partire dalle ore 16:15.