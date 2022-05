Calcio serie B, al Perugia riesce l'impresa! Monza battuto 1-0 e playoff conquistati

Arriva la conferma: il Frosinone è stato battuto il casa dal Pisa e i Grifoni dunque accedono ai playoff. Un'impresa meravigliosa, inaspettata ma meritata, visto che i biancorossi hanno dimostrato di essere superiori ai rivali per tutto l'arco del campionato. L'avversario sarà il Brescia.

E' finita! il Perugia compie l'impresa e batte 1-0 il Monza grazie al gol di Ferrarini. Ma c'è da attendere il risultato di Frosinone

5' di recupero

86' Stroppa inserisce Valoti per Pedro Pereira

84' FERRARINIII! Il Perugia in vantaggio! D'Urso lo smarca davanti a Di Gregorio che non può fare nulla sul tocco di giustezza del laterale

78' Monza ancora vicino al gol: D'Alessandro serve in area Mancuso che di controbalzo manda alto

77' Chichizola prodigioso prima su Mancuso e poi su Ciurria

76' ammonito Ferrarini per fallo su D'Alessandro

73' destro dal limite di De Luca con palla che sorvola la traversa

72' anche Alvini ricorre a tre cambi simultanei: Ferrarini per Falzerano, Carretta per Matos e D'Urso per Santoro

71' Burrai sgambetta D'Alessandro a centrocampo e si prende l'ammonizione

67' ammonito D'Alessandro per proteste

60' Stroppa tenta di cambiare marcia e ricorre a tre cambi simultanei: Barberis - Machin, Mancuso - Gytkjaer e D'Alessandro per Mazzitelli

55' iniziativa di Molina che si accentra e prova il destro a giro, Chichizola non si fa sorprendere

52' destro dalla distanza di Gytkjaer, blocca in due tempi Chichizola

50' destro di Segre angolato, ci arriva bene Di Gregorio

48' Perugia ad un passo dal gol: Falzerano invita alla conclusione De Luca che di destro centra in pieno la traversa

Si riprende senza sostituzioni

Fine primo tempo. Un Perugia determinato e poco in vena di regali gioca una buonissima prima frazione creando più di un grattacapo alla difesa monzese. Si spera nell'acuto nella ripresa: una vittoria vorrebbe dire playoff, dato che il Pisa sta vincendo 2-0 a Frosinone

46' ancora il Grifo vicinissimo al vantaggio: corner di Burrai, stacco di Curado che fa gridare al gol, Di Gregorio toglie dalla porta una palla che sembrava già dentro. Proteste per un sospetto tocco di mano in area, ma sembrerebbe non esserci. Viene espulso Giannitti per proteste

2' di recupero

38' è il Perugia a sfiorare il vantaggio: un cross di Beghetto mette in difficoltà Di Gregorio in uscita, prova il pallonetto di testa Falzerano ma il portiere in qualche modo riesce ad opporsi

36' una conclusione di Ciurria piuttosto telefonata viene facilmente bloccata da Chichizola

31' cross di De Luca, prova la giocata di tacco De Luca con palla che esce non di molto

30' cross di Falzerano, colpo di testa di Curado centrale

27' il numero 9 brianzolo tenta la deviazione sotto misura su traversone di Molina ma non trova la porta

24' Monza ad un passo dal gol: Mota Carvalho invita alla deviazione ravvicinata Gytkjaer, che però spreca tutto

20' su cross di Sgarbi prova a concludere a rete Santoro ma arriva scoordinato e favorisce la presa di Di Gregorio

16' un insidioso tiro cross di Burrai viene deviato da un difensore in angolo

12' prova il destro dal limite Segre, blocca centralmente Di Gregorio

9' già costretto ad arrendersi Lisi: gli subentra Beghetto

8' Ciurria, liberato da una sponda di un compagno, ci prova di esterno collo sinistro, la palla non prende il giro desiderato ed esce sul fondo

5' ammonito Caldirola per fallo su Segre

Si comincia

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Lisi; Santoro; Matos, De Luca. A disp: Fulignati, Zaccagno, Angella, Baldi, Beghetto, Ferrarini, Murgia, Ghion, Gyabuaa, D’Urso, Carretta. All: Alvini

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria, Mazzitelli, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer. A disp: Lamanna, Donati, Pirola, Antov, Marrone, Barberis, Valoti, Ramirez, Colpani, D’Alessandro, Favilli, Mancuso. All. Stroppa

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Rosi e Zanandrea non ce la fanno e Alvini è costretto a "rischiare" Sgarbi e Dell'Orco, che partono titolari con Curado. Falzerano vince il ballottaggio con Ferrarini, mentre Santoro gioca alle spalle di Matos e De Luca. Classico 3-5-2 2 per il Monza con Mota e Gytkjaer che compongono il tandem offensivo.

Al Curi sono pronti ad andare in scena 90', gli ultimi di questa regular season, a dir poco palpitanti. Si affrontano due squadre ancora in corsa per i propri obbiettivi: la zona playoff per il Perugia, la promozione diretta (e sarebbe la prima volta in 110 anni di storia) per il Monza. Massimiliano Alvini ha detto a chiare lettere di crederci, ma è inevitabile che un orecchio venga rivolto a quanto avviene allo Stirpe. Al Frosinone basta un punto per tagliare fuori dalla corsa i Grifoni, che devono sperare che sia il Pisa a fare risultato pieno. Purchè il sorpasso ai danni dei ciociari si realizzi c'è una condizione principale: che i biancorossi di casa riescano a sconfiggere quelli ospiti, scortati da oltre 2000 sostenitori che saranno disseminati in buona parte dello stadio. Il tecnico toscano non potrà contare sugli squalificati Kouan ed Olivieri, mentre Stroppa scende in Umbria con l'organico al completo o quasi (mancano Paletta e Siatounis). Sarà una serata tutta da vivere e noi di Perugia Today saremo presenti al Curi per raccontarvi in diretta minuto per minuto quel che accade sul rettangolo verde, il luogo che emetterà il giudizio finale come è giusto che sia. Appuntamento a partire dalle 20:30.