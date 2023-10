Coppa Italia di C, il Perugia va avanti con il 3-1 esterno al Monterosi

Francesco Baldini lo aveva già fatto capire alla vigilia: la Coppa Italia di serie C non è una competizione da affrontare come una gita di piacere. Del resto la vincitrice conquisterebbe il diritto a partecipare direttamente alla fase nazionale dei playoff, a prescindere dal piazzamento finale nella griglia degli stessi. La risposta, e anche piuttosto convincente, è arrivata questo pomeriggio sul neutro di Teramo, dove i biancorossi hanno superato il primo turno con il 3-1 al Monterosi.

Il tecnico aveva utilizzato questo intermezzo infrasettimanale per dare modo a giocatori che fino ad ora non sono stati impiegati con costanza ricevendo davvero risposte confortanti.

Si va dunque avanti, con i Grifoni che nel prossimo turno incontreranno, sempre in gara unica, la vincente di Rimini - Gubbio, che si disputerà questa sera.

Turnover ma non troppo

Il tecnico di Massa lo aveva lasciato intendere: anche alcuni giocatori schierati contro il Sestri Levante sarebbero stati chiamati agli straordinari. Così, davanti ad Abibi, è stato il turno di Paz, Morichelli, Vulikic e Cancellieri; Iannoni, Torrasi e Acella hanno composto la cerniera di centrocampo; Cudrig, Vasquez e Lisi il trio d'attacco.

Il Monterosi dell'ex Taurino ha giocato con il 3-5-2 con in campo gente come Sini e Vano, con quest'ultimo scelto come partner d'attacco di Ferreri.

Breve botta e risposta

L'inizio non è dei migliori: già al 6' i biancorossi vanno sotto con un colpo di testa di Pirola su angolo battuto dai laziali, complice una non perfetta performance di Abibi. Veemente la reazione ospite: al 13' Morichelli sempre di testa manca di poco il bersaglio, al 15' Lisi non sfrutta un'occasione favorevole. Poco male perchè sull'azione seguente il Grifo rischia di subire il raddoppio, ma Abibi si riscatta opponendosi per due volte di fila a Di Francesco. Al 20' l'episodio che cambia la partita: sponda di Lisi per Torrasi il cui rasoterra finisce nell'angolino. L'uno due si completa in chiusura di frazione con un colpo di testa di Vulikic sugli sviluppi di un corner battuto da Vulikic.

Sulle ali dell'entusiasmo il Perugia continua a far gioco: al 54' Iannoni fa la barba al palo con un diagonale insidioso, appena un minuto dopo Giordani commette fallo su Lisi; rigore che lo stesso numero 23 trasforma. Il Monterosi cerca di riportarsi in gara ma è anche poco fortunato. Finisce dunque 3-1 per il Grifo che passa il turno.

Un'ultima annotazione: la partita non è stata trasmessa da nessun emittente, eccetto il sito della SNAI: i diritti della Coppa Italia sono detenuti da Sky, ma comunque a partire dagli ottavi di finale. Il focus ora andrà tutto sulla Fermana: già domani mattina è prevista la ripresa degli allenamenti a Pian Di Massiano.

Tabellino

Monterosi Tuscia – Perugia 1-3

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Piroli, Giordani, Sini; Palazzino (40′ st Perrotta), Fantacci, Di Paolantonio (1′ st Parlati), Di Francesco, Di Renzo (22′ st Bittante); Ferreri (1′ st Conti), Vano (190′ st Ekuban). A disp.: Mastrantonio, Cinaglia, Tartaglia, Mbende, Altobelli, Costantino, Frediani, Silipo, Santilli, Glenowski. All.: Taurino.

PERUGIA (4-3-3): Abibi; Paz (13′ st Bozzolan), Morichelli (44’st Viti), Vulikic, Cancellieri; Iannoni (22′ st Giunti), Torrasi, Acella; Cudrig, Vazquez (13′ st Seghetti), Lisi (13′ st Ebnoutalib). A disp.: Furlan, Angella, Bezziccheri, Santoro, Polizzi, Lickunas, Souare. All.: Baldini.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (De Chirico-Peletti, IV ufficiale Barbetti)

MARCATORI: 6′ pt Pirola (M), 21′ pt Torrasi (P), 44′ pt Vulikic (P), 12′ st rig. Lisi (P)