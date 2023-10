Calcio serie C, il Perugia ci mette il cuore e ottiene tre punti fondamentali con la Virtus Entella

L'assedio finale dell'Entella non dà esito. Finisce così la partita: il Perugia, pur non brillando particolarmente, batte la Virtus Entella per 2-1 e conquista tre punti di platino per la sua classifica, che ora recita terzo posto alle spalle di Torres e Cesena. Occasione dunque sfruttata per i biancorossi, che onorano al meglio l'anniversario della scomparsa di Curi con una prova tutto cuore e determinazione, qualità che Renato ha sempre messo in campo fino a quel maledetto 30 ottobre del 1977. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno.

92' esce nel Perugia Santoro entra Morichelli che fa così il suo esordio in campionato

91' ammonito Parodi per fallo su Paz

concessi 5' di recupero

87' Lisi fugge sulla destra e mette al centro, Vasquez anticipato di un soffio

81' Kontek e Clemenza sono le ultime due mosse di Gallo: subentrano rispettivamente a Bonini e Petermann

76' Zamparo prova il tiro quasi dalla linea di fondo, Adamonis respinge a mano aperta

74' nel Perugia escono Iannoni e Seghetti rispettivamente per Giunti e Lisi

73' nell'Entella esce Di Mario entra Zappella

69' su azione d'angolo lo stacco di Iannoni è impreciso

68' Vasquez ha la palla sul sinistro dal limite, De Lucia si oppone bene

67' corner per l'Entella, Manzi in proiezione offensiva prova lo stacco, palla alta

66' il Perugia risponde con Torrasi per Kouan e Vasquez per Cudrig

65' doppio cambio Eentella: Tomaselli per Mosti e Faggioli per Santini

56' Iannoni tenta di finalizzare un'azione di contropiede impostata da Seghetti ma il suo tentativo dal limite è troppo largo

55' colpo di testa di Zamparo su cross da destra, palla abbondantemente alta

54' destro dalla distanza di Petermann che sfiora il palo

51' si riprende con lo stadio che continua ad intonare cori per lo sfortunato giocatore

50' il gioco si ferma per la prevista commemorazione di Renato Curi, venuto a mancare esattamente quarantasei anni fa

49' tiro di Cudrig dalla distanza che non crea particolari problemi a De Lucia

Si riprende a giocare senza sostituzioni da ambo le parti

Non c'è recupero e l'arbitro sanziona la fine del primo tempo. Il Perugia chiude in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Seghetti e Santoro. L'uno due tuttavia non stordisce l'Entella, che trova la forza di rioriganizzarsi e di uscire fuori dal guscio: la conseguenza è il gol di Tascone che a 9' dal riposo tiene il match aperto. A più tardi per la cronaca della ripresa.

36' gran tiro dal limite di Tascone, al termine di una prolungata azione, che non lascia scampo ad Adamonis. L'Entella accorcia le distanze

35' Parodi ha la palla buona per colpire, Adamonis deve metterci una pezza

34' situazione di pericolo in area biancorossa: un cross da destre viene deviato da Angella, il cui intervento mette fuori causa Adamonis. Santini prova a colpire ma trova l'anticipo di un difensore

33' ammonito Tascone per fallo su Cudrig

31' destro di Santoro abbondantemente alto

29' conclusione di Santini che termina decisamente distante dalla porta di Adamonis

25' raddoppio del Perugia: Bozzolan vede l'inserimento in area di Santoro che fa secco De Lucia con un fantastico tiro a giro. Biancorossi che mettono a segno un uno due che potrebbe rivelarsi molto importante

15' Cudrig vince un contrasto sulla trequarti favorendo Seghetti che si invola verso la porta di De Lucia e lo batte. 1-0 e Perugia in vantaggio

10' angolo di Santoro sulla destra, Cudrig in spaccata non arriva per una frazione di secondo alla deviazione vincente

6' ammonito il tecnico del Perugia Baldini per proteste

5' punizione di Bartolomei che termina alta di un paio di metri

3' cross di Iannoni per Kouan che prova lo stacco, palla colpita male che si perde sul fondo

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Cudrig, Seghetti. A disp. Furlan, Morichelli, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Torrasi, Giunti, Bezziccheri, Ricci F., Matos, Lisi, Vazquez. All. Baldini F.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario; Corbari, Petermann, Tascone; Mosti; Santini, Zamparo. A disp. Paroni, Zappella, Kontek, Sadiki, Reali, Muller Cecchini, Siatounis, Lipani, Tomaselli, Banfi, Disanto, Clemenza, Faggioli. All. Gallo

Non finisce mai di sorprendere Francesco Baldini. Mentre era prevedibile che sulle fasce giocassero Paz e Bozzolan per avere i giusti ricambi, così come Santoro sulla trequarti, non si può dire lo stesso per Cudrig e Seghetti, che compongono la coppia d'attacco titolare. L'unico reparto rimasto invariato rispetto a giovedì è il centrocampo, che vede l'impiego di Iannoni, Bartolomei e Kouan. Un solo dubbio per Fabio Gallo: sulla trequarti c'è Mosti, che la spunta nel ballottaggio con Meazzi. Le due punte sono Santini e Zamparo.

Una ricorrenza da onorare

Nel giorno del quarantaseiesimo anniversario della scomparsa di Renato Curi lo stadio che porta il suo nome riaccende i riflettori per una delle partite di cartello del girone B. Il Perugia ospita la Virtus Entella, il cui rinvio del match contro il Cesena ha suscitato non poche discussioni. Così come non è piaciuto molto il pareggio dei biancorossi contro la Recanatese, che però in qualche modo va rivalutato in quanto la formazione marchgiana è andata ad espugnare ieri sera l'Adriatico. Sul piano delle risorse energetiche è chiaro che la squadra ligure parte avvantaggiata, ma questa che si presenta è un'occasione che va sfruttata: il Pescara ha perso, mentre la Torres non è andata oltre l'1-1 interno con la Spal. Obbligatorio vincere per accorciare le distanze.

Francesco Baldini non può disporre dei vari Cristian Dell'Orco e Christian Acella, ma può contare su tutto il resto della rosa. Alla fine dovrebbe spuntarla il modulo con il trequartista, con Santoro piazzato dietro Vasquez e Matos. Sulle fasce dovrebbero avere la meglio stavolta Paz e Bozzolan,.

In casa Entella invece Fabio Gallo era chiamato a scegliere sulla trequarti Nicola Mosti o Lorenzo Meazzi: è probabile che a spuntarla possa essere il primo in una formazione che potrebbe schierarsi a specchio con l'avversario.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire dalle 20:45. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

