Calcio serie C, bastano Vasquez e Kouan al Perugia: Juve Next Gen battuta 2-0

Con assoluta puntualità il direttore di gara decreta il segnale di chiusura. Il Perugia, come auspicabile alla vigilia, espugna il campo del Moccagatta con le reti di Vasquez, abile a trasformare un calcio di rigore, e Kouan. Una vittoria giunta quasi con il minino sforzo per i biancorossi, che nel primo tempo hanno trovato l'episodio favorevole proprio ad un passo dal riposo e poi hanno sigillato il risultato con il numero 28 ivoriano. Successivamente la partita è scorsa via senza molti sussulti, con i Grifoni bravi ad addormentarla. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro, previsto giovedì prossimo a Recanati contro la squadra di Pagliari e Melchiorri.

92' sinistro di Vasquez centrale

concessi 5' di recupero

86' nel Perugia c'è Cudrig al posto di Paz. Lisi scala a sinistrac mentre l'ex bianconero si posiziona sull'esterno sinistro del tridente d'attacco

83' Vasquez potrebbe appoggiare comodamente in rete ma riesce a sbagliare

79' entrano nella Juventus Maressa e Ntenda per Salifou e Turicchia

78' Ricci si accentra e calcia di sinistro, palla che sfila a lato

77' destro di Hasa che si abbassa e sfiora la traversa

70' ammonito Paz per gioco falloso

61' doppio cambio nel Grifo: Lisi per Seghetti e Ricci per Matos

59' ammonito Iannoni per gioco falloso

57' cambio nella Juve: esce Perotti entra Anghelè. Contestualmente Bangula rileva Mancini

55' un tiro di Seghetti, rimpallato, si tramuta in un assist per Matos che non trova la porta da posizione assai favorevole

51' il Perugia raddoppia: bellissimo cross in caduta di Paz, all'altezza del secondo palo di Kouan. E' il colpo del potenziale ko

47' Angella commette fallo su Mancini e si prende l'ammonizione

Si riprende a giocare con l'ingresso di Iannoni in luogo di Torrasi

Termina così il primo tempo. Il Perugia non gioca decisamente una buona partita, con tanti errori specie in fase di impostazione, ma è abile a trovare l'episodio favorevole proprio in chiusura di tempo. Ora bisogna alzare i ritmi e chiudere la partita senza correre troppi rischi. A più tardi per la cronaca della ripresa.

46' Daffara intuisce il tiro di Vasquez ma non ci arriva: Grifo in vantaggio

45' rigore per il Perugia: Matos tenta di superara sullo slancio Muharemovic che lo atterra. L'arbitro decreta la massima punizione

2' di recupero

44' Vasquez ha la palla buona ma la sua conclusione sfiora la traversa

41' anche Bozzolan costretto ad alzare bandiera bianca per problemi al costato: gli subentra Cancellieri

36' ammonito Salifou per gioco scorretto

34' Hasa da sinistra si accentra e calcia, palla alta non di molto

33' Torrasi può battere dal limite, palla che si alza sopra la traversa

26' punizione di Hasa che taglia pericolosamente l'area avversaria e si perde sul fondo

22' Bozzolan disorienta il suo marcatore sulla sinistra e pennellail traversone, il colpo di testa di Vasquez viene deviato sul fondo. Senza esito l'angolo successivo

20' Mancini controlla palla e scarica il destro, palla alta

15' Kouan riceve palla al limite e prova il piatto destro, palla che sfila sul fondo

13' Seghetti serve Vasquez che batte di sinistro, palla deviata in angolo

11' Bozzolan si fa soffiare palla sulla sinistra da Perotti e lo trattiene: primo giallo della gara

9' Mancini prova il destro dal limite, blocca con sicurezza Furlan

7' il capitano della Juve Poli deve arrendersi per guai muscolari: al suo posto Stivanello

2' subito Grifo pericoloso: Vasquez fugge in posizione defilata verso la porta avversaria, il suo tiro viene respinto di piede da Daffara. Matos, appostato a centro area, fallisce il tap in. La sensazione è che il brasiliano potesse fare molto meglio

Partiti

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Perotti, Comenencia, Hasa, Salifou, Turicchia; Guerra, Mancini. A disp. Scaglia, Stivanello, Rohui, Citi, Valdesi, Ntenda, Doratiotto, Maressa, Mbangula, Anghelè. All. Brambilla

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Kouan; Seghetti, Vazquez, Matos. A disp. Abibi, Morichelli, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Giunti, Ricci, Lisi, Cudrig. All. Baldini

C'è qualche sorpresa nello schieramento tattico biancorosso. In difesa Paz e Bozzolan la spuntano rispettivamente su Mezzoni e Cancellieri; a centrocampo si registra il debutto dal 1' di Torrasi, mentre in attacco Seghetti, autore del preziosissimo gol del pari contro la Torres, viene premiato con il posto da titolare nel tridente composto da Matos e Vasquez, che si rivede dunque dal 1'. Nella Juve Guerra e Mancini formano il tandem offensivo nel 3-5-2 disegnato da Brambilla.

Premere il piede sull'acceleratore

Altre tre partite in otto giorni per misurare il termometro della squadra. Il Perugia, con il chiaro intento di iniziare un'ulteriore risalita in classifica, affronta la Juve Next Gen in quel di Alessandria (il Giuseppe Moccagatta è il campo designato per le partite interne dei bianconeri) per proseguire nella positiva strada intrapresa. Sette punti conquistati nelle ultime tre gare sono un bottino buono, ma non sufficiente per accorciare il divario dalla Torres, attualmente lontana otto lunghezze.

Baldini, ex di turno (ha guidato la Primavera nel 2018/19 dopo un breve trascorso da giocatore ad inizio anni 90), che si attende una crescita di squadra, non può contare su Simone Santoro, influenzato e su un Edoardo Iannoni e un Francesco Lisi non al meglio. Quest'ultimo, se dimostrerà di aver recuperato appieno, sarà schierato dal 1' altrimenti lascerà il posto ad uno tra Ricci e Seghetti. A sinistra Cancellieri dovrebbe avere la meglio su Bozzolan, mentre a centrocampo potrebbe scoccare l'ora di Torrasi

Sull'altro fronte Massimo Brambilla è alle prese con il solito andirivieni settimanale di giocatori: diversi sono infortunati o comunque indisponibili, mentre altri sono stati convocati dalla prima squadra. E' ovvio che tutto questo abbia influito sulla classifica degli juventini, almeno per il momento deficitaria.

I biancorossi dunque partono con l'ovvio favore del pronostico avendo un'identità di gioco molto più sviluppata rispetto all'avversario, ma l'incontro non andrà sottovalutato. Il pericolo più grande potrebbe essere proprio questo e va esorcizzato senza alcun dubbio di sorta.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 14. A seguire commenti ed interviste.

Le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Perotti, Damiani, Hasa, Salifou, Turicchia; Guerra, Mbangula. A disp. Scaglia, Poli, Comenencia, Rohui, Citi, Valdesi, Ntenda, Doratiotto, Maressa, Mancini, Anghelè. All. Brambilla

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Torrasi, Bartolomei, Kouan; Matos, Vazquez, Lisi. A disp. Abibi, Morichelli, Souare, Paz, Bozzolan, Iannoni, Bezziccheri, Acella, Giunti, Ricci, Seghetti, Cudrig. All. Baldini