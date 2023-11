Calcio serie C, il derby è del Perugia. Vasquez piega il Gubbio con il classico gol dell'ex

Finisce così. Il Perugia vince il derby umbro contro il Gubbio grazie al gol dell'ex Federico Vasquez, abile a girare in porta di testa un cross di Cancellieri. Ad un primo tempo equilibrato e seguito un secondo tempo in cui i biancorossi hanno gestito bene la partita rischiando solo con l'episodio della punizione calciata da Di Massimo e parata da Adamonis. Quel che conta però è che i tre punti siano arrivati e questo potrebbero essere davvero molto pesanti. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno, precisamente in trasferta contro il Pineto (sede ancora da stabilire).

95' sinistro di Spina, palla alta di un soffio

94' nel Perugia c'è Acella per Kouan

93' pericoloso il Gubbio: Adamonisn respinge una punizione di Di Massimo, la difesa biancorossa riesce a cavarsela

concessi 6' di recupero

85' la seguente punizione è una sventola di Bartolomei che impegna severamente Vettorel

84' giallo per Frey per fallo su Lisi

79' nel Gubbio entrano Montevago per Bulevardi e Frey per Morelli

73' due cambi per il Grifo: Lisi per Santoro e Paz per Vasquez

70' punizione dal limite di Di Massimo, palla che si alza di un metro circa sopra la traversa

68' sinistro in corsa di Spina, palla altissima

63' tiro dalla distanza di Kouan che sfiora l'incrocio

62' ammonito il tecnico del Gubbio Braglia per proteste

61' esce nel Perugia Seghetti entra Cudrig

58' ammonito Kouan per fallo su Morelli

57' nel Gubbio c'è Casolari per Tozzuolo

55' Seghetti serve a rimorchio Kouan che apre il piattone, ma la palla termina alta

54' ancora Seghetti tenta di girarsi in area ma viene affossato. Il rigore era netto, ma l'arbitro fa continuare

46' Seghetti si prende una gomitata in faccia da un avversario. Ci sarebbero gli estremi per un provvedimento disciplinare che non arriva. Avviene subito dopo aver battuto il calcio di inizio

Si riparte con un cambio nelle fila del Gubbio: entrano Corsinelli e Rosaia al posto rispettivamente di Mercati e Mercadante

Termina così il primo tempo. Partita equilibrata con il Perugia che ha avuto il merito di farsi trovare pronto in zona gol, ma il Gubbio non è stato a guardare, creando un paio di situazione assai pericolose. A decidere il derby fino ad ora è l'ex Federico Vasquez, bravo a staccare in modo potente e preciso sul cross di Cancellieri. A più tardi per la cronaca della ripresa.

concessi 2' di recupero

40' ammonito Vulikic per fallo su Spina

36' chance per il Gubbio con Spina che controlla bene in area un pallone servitogli nelle retrovie ma conclude davvero a fil di palo

31' Udoh cerca di approfittaere di un'incertezza della difesa biancorossa e si gira bene in area, la conclusione è alta

25' il tentativo su punizione di Cancellieri termina alto

23' ammonito Mercati per fallo su Santoro commesso al limite dell'area

16' ammonito Morichelli per gioco falloso ai danni di Udoh

15' cross di Mezzoni, Santoro colpisce di testa verso la porta ma debolmente

13' prova il bis Vasquez con un destro dalla distanza, palla che esce non di molto

8' il Perugia passa: cross di Cancellieri al bacio per la testa di Vasquez che con gran colpo di testa fa secco Vettorel. Terzo gol stagionale per l'ex eugubino

6' Spina prova il sinistro in caduta, qualche brivido nella presa per Adamonis che in qualche modo riesce a cavarsela

5' Santoro si accentra da sinistra e tenta un rasoterra bloccato a terra sa Vettorel

Partiti

Le formazioni ufficiali

Perugia (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Morichelli, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Seghetti. A disp. Furlan, Angella, Souarè, Paz, Bozzolan, Acella, Torrasi, Giunti, Ricci F., Matos, Lisi, Cudrig. All. Baldini F.

Gubbio (3-4-2-1):Vettorel; Tozzuolo, Portanova, Signorini; Morelli, Bulevardi, Rosaia, Mercadante; Spina, Di Massimo; Udoh. A disp. Greco, Corsinelli, Pirrello, Frey, Dimarco, Brogni, Guerrini, Casolari, Rosaia, Di Gianni, Montevago. All. Braglia

C'è Morichelli nel pacchetto arretrato del Perugia: Angella evidentemente non è al meglio e Baldini ha preferito non rischiarlo. Sorpresa anche sugli esterni, con Mezzoni e Cancellieri titolari. Tutto confermato negli altri reparti. Braglia ripiega sul 3-4-2-1, con Spina e Di Massimo a sostegno di Udoh

Riscatto immediato cercasi

Poco meno di due settimane dopo il successo contro la Virtus Entella lo stadio Renato Curi si accinge a riaccendere i riflettori. L'occasione è abbastanza importante, con il derby umbro contro il Gubbio, che non sarà sentito come quello contro la Ternana, ma sempre di straregionale si tratta. In più, superfluo sottolinearlo, sono in palio punti pesanti.

Francesco Baldini ha recuperato in difesa Gabriele Angella e farà regolarmente coppia al centro con Vulikic. Paz e Bozzolan si candidano a far parte della batteria degli esterni. Nessun cambio previsto a centrocampo, mentre in attacco si punterà su Santoro alle spalle di Vasquez, ex di turno, e Seghetti.

I rossoblù, che verranno seguiti da quasi 800 tifosi, sono alla ricerca della continuità dopo aver fermato la corazzata Cesena, ma Braglia alla vigilia ha fatto serrata pretattica, non lasciando intuire nemmeno con quale sistema di gioco intenderà schierare i suoi. E' possibile che si passi al 4-2-3-1 con Spina, Bulevardi e Di Massimo dietro l'unica punta Udoh.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 20:45. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Seghetti. A disp. Furlan, Morichelli, Souarè, Mezzoni, Cancellieri, Bezziccheri, Acella, Torrasi, Giunti, Ricci F., Matos, Lisi, Cudrig. All. Baldini F.

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Tozzuolo, Portanova, Signorini, Mercadante; Rosaia, Mercati; Spina, Bulevardi, Di Massimo; Udoh. A disp. Greco, Morelli, Corsinelli, Pirrello, Frey, Dimarco, Brogni, Guerrini, Casolari, Di Gianni, Montevago. All. Braglia