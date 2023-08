Calcio, grande attesa per il verdetto del Consiglio Di Stato: tutti gli scenari possibili

La lunga querelle sta per giungere alla conclusione. Domani il Consiglio Di Stato scriverà la parola fine su una vicenda che ha reso l'estate anche sin troppo calda. Diverse le squadre coinvolte, che attendono di conoscere il proprio destino e che continuano ad allenarsi nella snervante attesa di sapere una volta per tutte in quale categoria militeranno in una stagione che ha preso già il via. Tra queste il Perugia, che di fatto aveva riconquistato la serie B al Collegio di Garanzia del Coni a metà luglio per voi vedersela revocata dal Tar, che ha dato ragione al Lecco in quella che somiglia alla classica "sentenza politica". Quello che ci si aspetta è che domani venga fatto valere il rispetto delle regole, giuste o sbagliate che siano. Il termine "perentorietà" del resto non lascia spazio ad intepretazioni.

Tre gli scenari ipotizzabili

1) Il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar. A disputare la B sarà il Lecco, mentre il Perugia assaporerebbe l'amaro gusto della serie C con il debutto confermato venerdì sera a Lucca. Difficile fare previsioni, ma questa appare ad oggi la soluzione più probabile, la più temuta dalla tifoseria biancorossa;

2) Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Perugia, restituendogli la partecipazione alla B. I biancorossi, terzultimi, avrebbero pieno diritto alla riammissione come seconda in graduatoria (la prima è il Brescia, sconfitto ai playout, che non dovrebbe avere troppi problemi a vincere la sua battaglia contro la Reggina, che ha possibilità vicine allo zero di "salvarsi"). Ovviamente la speranza è che la società biancorossa riesca a far valere in pieno le proprie ragioni, come è sicura di poter fare. Qualora il ricorso stesso dovesse avere successo il Lecco verrebbe condannato a ripartire dalla D e nel girone B della C salirebbe il Piacenza, sconfitto anch'esso ai playout;

3) Terza ed ultima razio, non del tutto remota, è il cambio di format, con Lecco e Perugia che verrebbero entrambe ammesse in serie B, che diventerebbe dunque a 21 squadre. Il tutto con il chiaro scopo di non scontentare nessuno. Anche in questo caso è impossibile capire come andrà a finire, bisogna armarsi di pazienza e aspettare.

Ipotesi di proroga sul mercato

E' chiaro che questa situazione interlocutoria non ha aiutato le società coinvolte, che hanno trovato non poche difficoltà a costruire le rispettive rose. Sicuramente chi verrà riammesso beneficerà di una proroga di 10-15 giorni per operare sul mercato, andrà capito se tale "privilegio" verrà riservato anche a chi questa battaglia avrà avuto la sfortuna di perderla. Non ci sono ancora riscontri chiari in merito.