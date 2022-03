Reggina - Perugia 0-0 | Iniziato il match del Granillo

7' prova il destro dal limite Lombardi, una deviazione fa adagiare il pallone tra le braccia di Chichizola

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Bellomo, Montalto. A disp.: Aglietti, Turati, Adjapong, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Ejjaki, Kupisz, Rivas, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Beghetto; D’Urso; Olivieri, De Luca. A disp.: Moro, Zaccagno, Matos, Ghion, Curado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. Allenatore: Alvini

E' D'Urso a vincere il ballottaggio con Santoro: Alvini lo piazza dietro le due punte Olivieri e De Luca. A centrocampo c'è Beghetto a sinistra, che in extremis sfila la maglia da titolare Lisi. Per il resto tutto confermato. La Reggina di Stellone schiera il 3-5-2 con Bellomo e Montalto a comporre il reparto avanzato.

Contro le tre più forti del campionato il Perugia non ha certo demeritato sul piano del gioco, ma lo score in termini di punti non è stato quello sperato. La tappa di Reggio Calabria potrebbe essere l'occasione giusta per dare una nuova spallata alla classifica, ma occorrerà vedere se la Reggina sarà d'accordo. La squadra amaranto, da quando è arrivato Stellone, ha ritrovato fiducia e risultati e l'1-1 di Parma strappato negli ultimi minuti sta a testimoniarlo. Ciò che però potrebbe stonare tra i calabresi è la mancanza di Jeremy Menez, che si è fatto male all'immediata vigilia della gara e non sarà dunque in condizione di scendere in campo; Massimiliano Alvini dal canto suo dovrà fare a meno dello squalificato Kouan, dell'infortunato di lungo corso Rosi ed infine Fulignati, Gyabuua e Murgia, questi ultimi due da tempo ai margini della rosa. Seguite la diretta testuale della partita dalle ore 14.