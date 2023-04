Calcio serie B, il Perugia viaggia al completo verso Ferrara. Dirige Manganiello

L'importanza della trasferta di Ferrara è nota e poterla affrontare a ranghi praticamente completi non è cosa da poco. Il Perugia non può più sbagliare essendo atteso a tre scontri diretti nelle ultime quattro giornate e deve poter attingere ad ogni risorsa, sia fisica che di uomini, per rincorrere una salvezza che sembrava a portata di mano ma che si è notevolmente complicata nelle ultime settimane, soprattutto a causa di prestazioni tutt'altro che esaltanti.

Sarebbe controproducente evidenziare solo gli aspetti negativi, bisogna anche sforzarsi, cosa non facile, di ragionare in senso contrario, con le buone notizie provenienti dall'infermeria. Da tre giorni, vale a dire da quando gli allenamenti sono ripresi, sta lavorando con il gruppo Marco Olivieri, che si candida quantomeno a strappare a una convocazione. Chissà che per l'attaccante di Fermo ci possa essere spazio a partita in corso. Disco verde anche per Ryder Matos, il cui problema alla schiena che lo ha costretto ad uscire nel match contro il Cosenza prima dell'intervallo, è smaltito. Il brasiliano è tornato oggi a pieno regime e sarà della gara. Ad oggi Fabrizio Castori non avrà a disposizione il solo Cristian Dell'Orco, che come è noto tornerà a disposizione nella prossima stagione.

IPOTESI DI FORMAZIONE - E' molto complicato capire quale undici affronterà la Spal. In porta si profila una conferma per Furlan, in difesa Castori potrebbe affidarsi, a scapito di Sgarbi e Curado, ai veterani Rosi ed Angella; a centrocampo, sicuri Casasola, Santoro e Lisi, è bagarre per il quarto posto dove a giocarsi una maglia sono Iannoni, Bartolomei e Capezzi; Luperini sarà il trequartista alle spalle di un tandem che potrebbe essere composto da Di Serio e Di Carmine.

DESIGNAZIONE - A dirigere la sfida del Mazza sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato agli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Marcello Rossi di Novara. Quarto uomo Mattia Caldera di Como. In sala VAR Gianluca Aureliano di Bologna e Gianpiero Miele di Nola.