Calciomercato serie B, il Perugia chiude con gli arrivi di Di Carmine e Bartolomei. Kouan e Melchiorri non si muovono

Finisce qui la finestra estiva di mercato. Il Perugia chiude con due entrate e un'uscita: arrivano a titolo definitivo Samuel Di Carmine, al ritorno dopo 4 anni, ed il centrocampista Paolo Bartolomei. A lasciare Pian di Massiano è il diciottenne Samuele Angori, che passa in prestito all'Empoli, dove giocherà con la Primavera. La cosa confortante è che, al contrario di quanto si pensava fino a metà pomeriggio, non ci sono state cessioni eccellenti: Federico Melchiorri e Christian Kouan, cercati rispettivamente da Cagliari (che lo avrebbe voluto al posto di Pavoletti qualora avesse accettato il trasferimento a Bari) e Cremonese (che in cambio avrebbe ceduto il promettente Milanese, che di conseguenza non si muove dalla Lombardia), rimangono in biancorosso. Stesso discorso per Francesco Lisi, che si giocherà il posto a sinistra con Beghetto, altro nuovo arrivo. Castori dunque potrà continuare a contare sul loro prezioso contributo. Alla fine quella costruita è sulla carta una buona rosa, in grado di centrare una salvezza senza particolari patemi: toccherà al tecnico farla girare al meglio, magari sin dalla prossima partita. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, a sabato per Brescia - Perugia.

Ore 19:03 - Manca meno di un'ora al gong e la situazione, in riepilogo, è la seguente: il Perugia ha messo sotto contratto Di Carmine, al ritorno dopo 4 anni in biancorosso, e Bartolomei, entrambi a titolo definitivo. In uscita c'è il giovane Angori in prestito all'Empoli (giocherà con la Primavera), mentre Kouan e Melchiorri, salvo novità dell'ultima ora, non si muoveranno. Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano, bandiera del club, è saltata la trattativa con la Cremonese (che di conseguenza non cederà il 2002 Tommaso Milanese), mentre il Cagliari avrebbe ripreso il Cigno di Treia solo in caso di addio di Pavoletti, che ha rifiutato il trasferimento al Bari

Ore 18:50 - C'è anche la conferma ufficiale dell'ingaggio del centrocampista Paolo Bartolomei, anch'esso a titolo definitivo con contratto biennale. Di seguito la nota ufficiale:

"AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Paolo Bartolomei dalla società US Cremonese. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato il 22 agosto 1989 a Lucca ha indossato le maglie di Spezia, dove in due stagioni ha totalizzato 82 presenze e 7 reti contribuendo anche con 11 assist alla promozione in Serie A, Cittadella (72 presenze e 7 reti), Pontedera, Reggiana e Teramo. Nelle ultime due stagioni alla Cremonese con 37 presenze.

Benvenuto in biancorosso Paolo!".

Ore 18:49 - Arriva finalmente l'ufficialità: Samuel Di Carmine torna al Perugia. L'attaccante, che ha già svolto il primo allenamento con la squadra, arriva dalla Cremonese a titolo definitivo fino al termine di questa stagione. Di seguito il comunicato ufficiale e la foto, tratta da acperugiacalcio.com.

"AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine dalla società US Cremonese. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Nato il 29 settembre 1988 a Firenze ha totalizzato 380 presenze e 76 reti in B con Perugia, Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Entella, Verona e Cremonese. In Serie A 49 presenze e 8 reti con Fiorentina, Verona e Crotone. Una stagione al Gallipoli e una al Queens Park Rangers in Inghilterra".

Ore 18:43 - Christian Kouan, a meno di clamorosi sviluppi, non si muoverà da Perugia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa con la Cremonese, che a questo punto potrebbe decidere di non cedere il giovane Milanese (2002), sarebbe definitivamente saltata. Molto probabilmente non si muoverà nemmeno Federico Melchiorri dato il rifiuto di Pavoletti di trasferirsi a Bari. Il mercato potrebbe dunque chiudersi con i soli ingaggi di Di Carmine e Bartolomei

Ore 18:00 - Mancano due ore alla fine del mercato e si attendono ulteriori movimenti. E' intanto certo che il contratto di Bartolomei è stato depositato e presto verrà emesso il comunicato ufficiale da parte della società (quello della Lega già c'è). Il centrocampista arriva dalla Cremonese a titolo definitivo

Ore 17:45 - Paolo Bartolomei vestirà la maglia biancorossa. I dettagli sono stati limati ed è atteso l'annuncio ufficiale

Ore 17:26 - Non è scontato il passaggio di Kouan alla Cremonese. Tra le due società - riporta Sportitalia - non ci sarebbe accordo e le possibilità di una permanenza in Umbria del centrocampista ivoriano, assente oggi all'allenamento, sarebbero in sensibile rialzo

Ore 15:16 - La squadra è scesa in campo in questo momento per l'allenamento pomeridiano a porte chiuse. Presente Di Carmine così come Melchiorri, non c'è Kouan la cui partenza potrebbe diventare realtà nelle prossime ore

Ore 13:46 - Come documentato dalle immagini di Umbria TV Samuel Di Carmine è arrivato in sede e questo pomeriggio si allenerà con la squadra nella seduta programmata per le 15 (a porte chiuse). L'ufficialità è attesa a minuti

Ore 13:20 - Primo movimento in uscita: il giovane difensore Samuele Angori (2003) è passato in prestito all'Empoli con diritto di opzione. La notizia è stata ufficializzata dai biancorossi sul proprio sito, con il giocatore che verrà aggregato alla formazione Primavera

E' arrivata finalmente, a detta di molti tra gli addetti ai lavori, il giorno di chiusura del calciomercato estivo. Le società professionistiche, Perugia compresa, sono al lavoro per reperire i tasselli mancanti: i biancorossi hanno iniziato i fuochi d'artifici con il ritorno di Samuel Di Carmine (1988) e l'arrivo di Paolo Bartolomei (1989), entrambi della Cremonese ed in attesa di ufficializzazione da parte della società (la Lega già ha provveduto a farlo essendo stati depositati ieri sera i contratti). Non sono da escludere altre entrate, così come delle uscite anche dolorose (Christian Kouan e Federico Melchiorri, richiesti da Cremonese nell'ambito di questa maxi trattativa, e Cagliari). Le ultime ore saranno a dir poco febbrili e le seguiremo in diretta ora per ora.