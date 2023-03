Calcio serie B, il Perugia nell'infrasettimanale strappa un buon punto al Como malgrado l'emergenza

Termina qui il match del Curi. Il Perugia, malgrado la grande emergenza, riesce a strappare un buon pareggio contro un avversario in forma e presentatosi all'appuntamento a ranghi completi o quasi. I biancorossi hanno complessivamente dimostrato grande maturità rischiando pochissimo e creando i maggiori presupposti per vincerla. In classifica si allunga leggermente sulla zona rossa, ma vietato come sempre abbassare la guardia. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro

93' tiro di Luperini abbastanza telefonato

92' giallo per Cagnano per fallo su Luperini

6' di recupero

87' destro di Santoro da posizione defilata che viene deviato in corner da una selva di gambe

85' nel Como ci sono Cagnano per Vignali e Cutrone per Mancuso

81' tre cambi per il Grifo: Sgarbi per Struna, Seghetti per Olivieri e Cancellieri per Iannoni

79' ammonito Di Carmine per fallo su Parigini

78' giallo per Odenthal per colpo proibito ad Olivieri

76' entra nel Grifo Bartolomei al posto di Capezzi

73' sinistro insidioso di Arrigoni, bravo Gori a non farsi sorprendere

72' iniziativa personale di Mancuso conclusa con un tiro impreciso

71' ammonito Scaglia per fallo su Santoro

68' ammonito Iannoni per gioco scorretto

67' Cerri stattona Lisi e viene ammonito

65' nel Como Cerri subentra Gabrielloni

60' il lungo consulto si conclude con la segnalazione del fuorigioco di Olivieri. Niente rigor. Nel frattempo entra Di Carmine per Matos

56' check del var in corso per possibile rigore per il Grifo

54' occasionissima per il Perugia: Luperini batte a rete di prima, Matos devia di testa verso la porta, Gomis intercetta in angolo

53' ammonito Vignali per fallo su Matos

47' prova il sinistro a lunga gittata Da Riva, palla abbondantemente a lato

Si riprende con un cambio tra le fila del Como: esce Blanco, entra Parigini

Termina senza reti un primo tempo abulico e senza grosse emozioni. E' il Perugia tuttavia a creare la migliore palla gol, precisamente con Luperini, che nel finale impegna Gomis a terra. Si spera ora che l'intensità della manovra si alzi con il passare dei minuti, non si può assolutamente uscire senza punti. A più tardi per la cronaca della ripresa.

concessi 3' di recupero

44' lariani costretti ad un cambio: fuori Iovine, dentro Da Riva

42' prima vera occasione per il Grifo: scambio Santoro - Lisi al limite, traversone basso di quest'ultimo per la conclusione in spaccata di Luperini che impegna severamente Gomis. Sul prosieguo dell'azione Matos si prende il giallo per ragioni non del tutto comprensibili

40' ammonito Castori per proteste

27' Santoro prova il rasoterra dalla distanza, Gomis si allunga e ribatte in angolo

20' Olivieri, lanciato dalle retrovie, si procura lo spazio per il tiro seppur da posizione leggermente defilata senza trovare la porta

15' giallo per Blanco per fallo da dietro su Santoro. Poteva starci qualcosa in più

10' su angolo battuto da destra prova lo stacco Curado, la palla, schiacciata, giunge tra le braccia di Gomis

8' ammonito Santoroi per fallo su Iovine

5' primo giallo della gara all'indirizzo di Iovine, autore di un fallo su Matos all'altezza della linea mediana

Partiti

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Curado, Struna, Vulikic; Iannoni, Capezzi, Santoro, Lisi; Luperini; Olivieri, Matos. A disp. Furlan, Abibi, Sgarbi, Rosi, Baldi Leon, Onishenko, Vulic, Cancellieri, Bartolomei, Seghetti, Ebnoutalib, Sulejmani, Di Carmine. All. Castori

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Bellemo, Arrigoni, Iovine, Blanco; Gabrielloni, Mancuso. A disp. Ghidotti, Cagnano, Fabregas, Da Riva, Chaija, Faragò, Parigini, Canestrelli, Cerri, Da Cunha, Pierozzi, Cutrone. All. Longo

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Non mancano le sorprese anche in questa occasione: nei tre di difesa Castori ripesca Vulikic, che gioca con Curado e Struna; a centrocampo a destra viene adattato Iannoni per sfruttare la sua facilità di corsa, mentre Capezzi e Santoro fanno coppia centrale, a sinistra il rientrante Lisi; davanti Olivieri e Matos con Luperini alle loro spalle. Il Como, schierato con il 3-5-2, ripiega su Mancuso e Gabrielloni di punta. In panchina gli ex Cerri e Parigini

Inizia il mese di marzo e torna il campionato che osserverà dunque un turno infrasettimanale. Per il Perugia sarà nuovamente scontro diretto: al Curi arriva un Como che era stato costruito con ben altre ambizioni e che cerca un po' di continuità dopo il sonante 5-1 inflitto al Cosenza. I biancorossi però non possono permettersi altri passi falsi: al pari dell'avversario sono fuori dalla zona retrocessione, ma sarebbe un delitto abbassare la guardia.

Certo, la situazione dell'infermeria non aiuta di certo: non sono convocati Cristian Dell'Orco (stagione finita per lui), Gabriele Angella, Giuseppe Di Serio ed Emmanuel Ekong; out anche gli squalificati Tiago Casasola, Cristian Kouan e Yeferson Paz (salterà anche Bolzano). Convocati, anche se non al meglio, Aleandro Rosi e Damiano Cancellieri. I lariani rinunceranno soltanto allo squalificato Nikolas Ioannou e all'acciaccato Daniele Baselli.

Seguite il match in diretta su Perugia Today a partire dalle ore 20:30.