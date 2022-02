Il Gubbio torna in campo contro l'Olbia: "Voglio una risposta dal punto di vista caratteriale"

Dopo la sconfitta di Pescara, il Gubbio riprende il suo cammino in campionato contro l'Olbia. Una partita, quella di oggi, che apre un periodo di partite ravvicinate: "Mi aspetto una risposta dal punto di vista caratteriale - ha dichiarato in conferenza Torrente -. Voglio una squadra affamata che vuole tornare alla vittoria e molto attenta ai dettagli, che fanno la differenza in questo campionato. Veniamo da due prestazioni positive senza raccogliere punti sul campo, per cui dobbiamo tornare a vincere visto che nell'anno nuovo non lo abbiamo ancora fatto".

Si è apssato, poi, a parlare dell'avversario: "Olbia squadra dinamica, che ha due giocatori veloci davanti ed elementi dal punto di vista tecnico molto validi. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, con una maggiore attenzione alla fase difensiva da parte di tutti. Vorrei una carica attenzione e nervosa per tutti i novantacinque minuti. Porto grande rispetto di tutti ma poi dobbiamo giocare noi, cercando di essere bravi e sfruttare le occasioni create, a Pescara non è successo anche per meriti del portiere avversario".

Sulle condizioni dei calciatori rossoblù, Torrente ha poi concluso: "Cittadino potrebbe partire da titolare, si è iniziato ad allenare da giovedì. Però abbiamo perso sia D'Amico che Fantacci in avanti, quindi giocheremo con due punte centrali".