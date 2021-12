Il Gubbio di scena a Pistoia. Torrente alla vigilia: "La vittoria è l'unica medicina"

Dopo il pareggio interno con l'Ancona Matelica, il Gubbio riprende il suo cammino stagionale andando a giocare in quel di Pistoia. La squadra di casa viene da una brutta sconfitta con il Modena, ma come detto più volte l'allenatore del Gubbio non si fida di nessuna squadra in questa categoria. Anzi, gli eugubini sono pronti a cercare la prima vittoria in campionato lontano dallo stadio amico: "Bisogna ripartire dall’ultima prestazione positiva, per cercare di ottenere la prima vittoria in trasferta. La squadra sta bene, ha bisogno di una vittoria che è l’unica medicina. Non ci sono grandi ricette, quelle che conosco io sono lavoro e umiltà, cercando di ottenere una vittoria che fa cambiare umore e morale e testa. Sono i risultati a dare ancora più autostima". Torrente ha descritto così il prossimo avversario in campionato: "Per la Pistoiese massimo rispetto. Viene da una brutta sconfitta a Modena e avrà voglia di giocare con grande determinazione, ma noi dobbiamo pensare prima a noi e poi agli altri. La Pistoiese è una squadra che ha buona organizzazione, che sfrutta l’ampiezza con i due quinti. Il pronostico è quello di battere la Pistoiese, anche se sarà difficile perché loro vengono si da una brutta sconfitta nell'ultimo turno, ma da un buon pareggio interno contro l’Entella. Noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo". Sulle condizioni di Bulevardi e sul possibile cambio di modulo, Torrente conclude: "Bulevardi si è allenato negli ultimi tre giorni e faremo la valutazione. Ho provato Sarao e Spalluto in coppia e per caratteristiche possono giocare insieme. Comunque abbiamo possibilità di lavorare con il nostro sistema, ovvero il 4-3-3, ma abbiamo anche alternative".