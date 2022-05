Il Gubbio cerca l'impresa a Pescara : "Proveremo a regalare una grande gioia ai nostri tifosi"

Domani il Gubbio di nuovo in scena nei playoff di Lega Pro.L'ultimo scoglio da superare prima della fase nazionale si chiama Pescara, e la squadra di Torrente proverà a fare di tutto per tornare dallo Stadio "Adriatico" con una vittoria, unico risultato utile a favore nel secondo turno. Dopo la bella partita vinta contro la Lucchese in casa, per i rossoblù ecco subito un test degno di nota, con il fischio d'inizio programmato per domani sera alle ore 20.30: "Abbiamo soltanto un risultato - ha dichiarato Torrente nella conferenza della vigilia - e giochiamo con una squadra favorita all'inizio dell’anno insieme ad altre cinque, con valori uguali a formazioni del calibro di Modena e Reggiana. Sarà una bella sfida stimolante e giocheremo in uno Stadio importante. Faremo di tutto per provare a batterli. Ho tutti a disposizione tranne Aurelio".

Torrente inizia anche a descrivere il prossimo avversario nel cammino playoff: "Ci vuole tanto coraggio per battere una squadra come il Pescara. Ho rivisto la partita con la Lucchese e abbiamo rischiato solo una volta, colpendo una traversa e venendo fuori nel secondo tempo fino al gol. Non ci hanno messo in grosse difficoltà, è stato un risultato meritato nell’arco dei 95 minuti. Il punto forte del Pescara risiede nella qualità dei giocatori offensivi, però è una squadra che comunque ha subito molti gol, per cui dobbiamo sfruttare le opportunità che ci capiteranno, perchè nelle partite equilibrate sono i dettagli a fare la differenza. Vincere sarebbe straordinario, non mi viene in mente un altro aggettivo. Arrivare alle fasi nazionali sarebbe incredibile. Non sarà facile ma faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi".