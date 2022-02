Il Gubbio all'esame Pescara. Torrente alla vigilia della trasferta di oggi: "Siamo pronti alla battaglia"

Dopo i due pareggi con Grosseto e Fermana, il Gubbio è pronto oggi a tornare in campo nella delicata trasferta di Pescara, in casa di una delle squadre messe tra le vincitrici del girone ai nastri di partenza. Nonostante il rammarico per la vittoria sfumata a Fermo, con Sarao a sbagliare un calcio di rigore allo scadere, i rossoblù hanno mostrato ampi margini di miglioramento dopo le varie problematiche legate al Covid. Per questo Torrente, in conferenza stampa, ha tenuto a ribadire: "Siamo pronti alla battaglia". Il Gubbio chiude, dunque, la settimana delle tre partite ravvicinate in casa di una delle squadre più attrezzate del girone: "Il Pescara a livello tecnico è allo stesso livello di Reggiana e Modena e non certo secondo al Cesena. Ha calciatori di categoria superiore, capaci di risolvere la gara in qualsiasi momento".

L'allenatore, però, sottolinea anche il netto miglioramento dei suoi ragazzi visto nel turno infrasettimanale: "Il Gubbio sta tornando ai suoi livelli. Non siamo ancora al top ma siamo sulla buona strada e già a Fermo ho visto notevoli passi in avanti. Giocheremo da Gubbio, con la consapevolezza che è una partita insidiosa come lo sono tutte".