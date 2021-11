Il Gubbio al test Lucchese. Torrente alla vigilia: "I ragazzi vogliono tornare alla vittoria"

Dopo il pareggio di Imola, il Gubbio riprenderà il proprio cammino domani in casa contro la Lucchese, altra formazione che ruota intorno alla zona playoff. Nella conferenza stampa della vigilia, mister Torrente è andato dritto al punto: "La voglia dei ragazzi è quella di tornare subito a vincere". Il Gubbio dovrà fare a meno di Bulevardi, fermo per infortunio: "Nell'ultima gara -ha dichiarato Torrente- ha subito un colpo al ginocchio e ancora gli fa male. Ultimamente perdiamo sempre qualche elemento. Non sono guai muscolari però il periodo è questo". Negli ultimi tre turni la squadra allenata da Vincenzo Torrente ha incamerato due sconfitte e un pareggio, per questo la voglia di tornare alla vittoria è centrale nei pensieri del mister: "Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento a livello di concentrazione e di lavoro. La squadra è concentrata, carica per provare a tornare alla vittoria, in special modo davanti ai nostri tifosi". L'avversario sarà la Lucchese, altra formazione ostica nell'intricato girone B: "La Lucchese è una squadra pericolosa come tutte in questo girone. Formazione molto aggressiva, dinamica e con elementi in zona d'attacco molto validi. Ci aspetta una partita difficile però abbiamo tanta voglia di tornare alla vittoria per riprendere il nostro cammino". Torrente ha anche spiegato il perché degli ultimi risultati: "Perdiamo partite per le piccole cose. Quando c'è equilibrio, la concentrazione e l'attenzione nei dettagli sono priorità. Le prestazioni ci sono state, è mancato solo il risultato".