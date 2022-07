Il Foligno ai tifosi: "Il manto erboso del Blasone viene curato in maniera costante"

Il Foligno, tramita una nota ufficilae pubblicata in mattinata, ha tenuto a rispondere alla notizia che il manto verde del "Blasone" sia tenuto in maniera indecorosa. La scoietà di calcio ha voluto sottolineare come la notizia sia priva di alcun fondamento e susciti solo unitili tensioni nell'ambiente in un momento delicato come quello della programmazione per la nuova stagione alle porte. Questo il testo integrale del comunicato pubblicato sui canali social ufficiali del Foligno.

"In riferimento alle notizie divulgate in questi giorni relative allo stato di abbandono in cui verserebbe lo Stadio Enzo Blasone, il Foligno sottolinea come queste siano destituite di qualunque fondamento e risultino alquanto fantasiose e pretestuose. Purtroppo ci troviamo, per l'ennesima volta, a dover ristabilire la verità. Il manto erboso del Blasone viene regolarmente irrigato e curato come testimoniato dalle foto allegate. Tutto ciò che di differente viene reso pubblico da sedicenti tifosi in cerca di qualche like o testate giornalistiche alla ricerca di qualche click purtroppo non trova riscontro nella realtà. Questo modo di fare non fa che alimentare inutili tensioni in un momento in cui la società sta programmando la prossima stagione ormai alle porte. È proprio per evitare di fare inutili proclami non suffragati dai fatti che questa società sta mantenendo un profilo basso evitando qualunque fuga di informazioni fino a quando non saranno definiti alcuni aspetti chiave del progetto Foligno Calcio per la stagione 2022/2023 che saranno resi noti nei prossimi giorni coincidenti con l'inizio della nuova stagione sportiva. Quando ogni tassello, infatti, avrà trovato la propria collocazione funzionale all'attuazione del progetto Foligno Calcio, la società convocherà una conferenza stampa, aperta esclusivamente agli organi di informazione, in cui saranno illustrati tutti i progetti futuri della società. Alle parole siamo abituati a rispondere con fatti concreti".