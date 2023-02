Derby Perugia - Ternana, il Grifo per uscire dalla zona rosa, la Ternana per conquistare i play-off: SEGUI LA DIRETTA CON NOI

Dopo una settimana di tensioni, pretattiche vere o presunte e allarmismi arriva finalmente il momento di giocare, che può davvero rappresentare un momento di liberazione per tutti. Al Curi torna il Derby dell'Umbria che metta in palio punti pesantissimi: il Perugia per uscire nuovamente dalla zona rossa, la Ternana per sperare di poter andare ai playoff, possibilmente da protagonista. A stare meglio sulla carta sono i biancorossi, ma mai come quest'anno questa partita può sfuggire ad ogni pronostico.

Due gli assenti tra i padroni di casa, sostenuti a gran voce dal proprio pubblico e aspettano di esultare al Curi dopo ben sette anni: a quella già prevista di Marcos Curado si aggiunge anche quella di Marco Olivieri che non è riuscito a recuperare in tempo; l'attacco, almeno sulla carta, non sembra godere di un ottimo stato di salute con Giuseppe Di Serio e Samuel Di Carmine chiamati a stringere i denti. In compenso rientra Simone Santoro dalla squalifica.

Gli ospiti, reduci da un 1-1 con il Parma che ha suscitato non poco rammarico, non possono sorridere: mancano Salim Diakite squalificato, oltre che gli infortunati Luka Bogdan, Marco Capuano, Niccolò Corrado, Davide Agazzi e Andrea Favilli. Recuperati in extremis Anthony Partipilo, giustiziere della gara di andata, e Luca Ghiringhelli.

Si giocherà alle ore 16:15 in una capienza ridotta e si registrerà il tutto esaurito. Seguite la diretta testuale su Perugia Today minuto per minuto.