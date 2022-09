Calcio serie B, Ternana - Perugia: la diretta della partita

Poco meno di cinque mesi dopo torna il Derby Dell'Umbria, la partita che tutta la regione attende. A fronteggiarsi è la Ternana, sette punti in classifica, che dopo un avvio un po' incerto sembra aver ingranato la marcia giusta, soprattutto dopo il successo di Parma in rimonta, ed il Perugia, reduce dalla corroborante vittoria contro l'Ascoli che ha tranquillizzato l'ambiente a seguito di un inizio veramente molto difficile. Numeri e fattore ambientale alla mano i rossoverdi sembrano partire avvantaggiati, ma questa partita, e lo si sa benissimo, sfugge a qualsiasi pronostico: i valori tecnici avranno sicuramente il loro peso, ma farà suo il confronto chi avrà più fame e chi correrà di più.

Si giocherà davanti ad oltre dodicimila spettatori (600 ospiti) anche se difficilmente ci sarà il sold out, con i due allenatori costretti a fare fino all'ultimo la conta degli assenti: Castori non può contare sui vari Matos, Lisi e Curado (particolarmente pesante quest'ultima defezione che costringerà il tecnico, stante la non perfetta condizione di Angella, a rivedere la composizione del reparto difensivo); Lucarelli non avrà a disposizione Falletti, Pettinari e Bogdan.

Seguite la diretta del match del Liberati su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.