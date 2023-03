Calcio serie B, il Perugia potrà tornare a giocare al Curi: il Comune dà l'ok

Era prevedibile che potesse accadere ma serviva la conferma ufficiale. Il Comune di Perugia, dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi, ha ritenuto nuovamente lo stadio Renato Curi idoneo ad ospitare eventi calcistici, già a partire dal match tra la squadra biancorossa ed il Frosinone, in programma il 1° di aprile. Non tutto l'impianto, che a seguito delle scosse sismiche di qualche giorno fa era stato dichiarato inagibile con conseguente rinvio di Perugia - Reggina, sarà aperto al pubblico: la gradinata, anche se questa non è una novità, resterà comunque inaccessibile.

A rendere il tutto ulteriormente ufficiale è una breve nota di stampa della società di Pian di Massiano che riportiamo di seguito:

"A seguito delle verifiche effettuate dal Comune di Perugia e venute meno le criticità che avevano portato alla chiusura dello stadio “Renato Curi” alla vigilia di Perugia-Reggina, AC Perugia Calcio comunica che il Curi riaprirà in occasione della gara Perugia-Frosinone.

Il settore Tribuna Est (Gradinata) rimarrà comunque chiuso".