Il Cannara per la prima volta ai playoff nazionali juniores

CANNARA: Mazzocanti, Fuoco, Felici, Brunetti, Mancinelli, Verzieri (BUcciarelli), Xu, Vitaloni (Gaudenzi), Papa (Cancelli), Della Vedova (Porzi), Camilletti (Ristic). (A disposizione: Villamera, Bastianini, Meschini, Caggiano). Allenatore: Micheli

RECANATESE: Viti, Cingolani F. (Patrizietti), Ascani (Cingolani T.), Camilloni, Alessandrini, Morresi, Araujo, Molinterni, Guidobaldi, Pasquini (Simoncini), Marini (Cingolani S.). (A disposizione: Battistoni, Lorenzetti, Cecchini, Maione, Colonnini). Allenatore: Pesaresi

RETI: 21' pt Guidobaldi, 35' pt Della Vedova, 17' st Porzi, 41' st Ristic

Storico traguardo per il Cannara, che con i ragazzi della juniores batte la Recanatese 3-1 e vola per la prima volta nella sua storia ai playoff nazionali. Ora per il Cannara si aprono, dunque, le porte degli spareggi nazionali, con i ragazzi di mister Micheli che affronteranno il Montespaccato. Eppure è stata la Recanatese a firmare il primo vantaggio nel match con il gol di Guidobaldi. Prima dell'intervallo, però, ecco arrivare il pareggio dei padroni di casa con Della Vedova. Nella ripresa, il Cannara riesce a compiere la rimonta grazie alle reti griffate da Porzi e Ristic, che mettono il sigillo sul 3-1 finale. Un traguardo storico, dunque, è stato tagliato dalla società rossoblù.