Calcio serie C, il Perugia perde Iannoni per un turno

E' stato uno degli stakanovisti del Perugia edizione 2023/24 e ora dovrà fermarsi. L'ammonizione rimediata nei primi minuti del match con la Carrarese costerà ad Edoardo Iannoni una giornata di squalifica essendo già sotto diffida: il centrocampista dunque salterà la sfida di domenica prossima ad Olbia e rientrerà per quella successiva in casa con la Vis Pesaro.

La sua assenza dunque si sommerà a quella di Federico Vasquez, indisponibile per circa due settimane a causa di problemi fisici. Per il Grifo dunque si tratta del primo giocatore squalificato della nuova stagione per somma di cartellini gialli, un fatto che stava divenendo inusuale vista la proverbiale correttezza mostrata in campo dagli uomini di Francesco Baldini.

Per la società nessuna multa

All'interno del Curi è stato introdotto del materiale pirotecnico, ma nessuna sanzione è stata comminata ai danni della società. Il motivo è chiaramente spiegato nell'estratto del comunicato che riportiamo dal sito della Lega Pro:

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, CARRARESE, CATANIA, FIORENZUOLA, FOGGIA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, RIMINI, PESCARA, CESENA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose (ad eccezione del petardo fatto esplodere dai sostenitori del CESENA per cui è stato chiesto un supplemento istruttorio); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto".