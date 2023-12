Calcio serie C, capodanno di lavoro per il Grifo. Iannoni può recuperare

Per il Perugia è soltanto il secondo giorno di lavoro dopo la pausa natalizia ma la ripresa del campionato bussa già alle porte. Il 7 gennaio gli uomini di Alessandro Vittorio Formisano si esibiranno nuovamente davanti al proprio pubblico ospitando questa volta un'avversaria sulla carta ben più abbordabile del Cesena capolista, ovvero la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone, un ex tra l'altro. Inizia il girone di ritorno e bisognerà tornare a correre da subito, anche in partita, dopo aver già iniziato a farlo in allenamento.

Il calendario non mette di fronte al tecnico grosse alternative: si gioca tra una settimana e questo lo obbliga a far lavorare i propri giocatori anche nei giorni di festa (i Grifoni saranno in campo anche domani, primo dell'anno, alle ore 15). Vi è la conclamata necessità di far assimilare nel più breve tempo possibile il nuovo sistema di gioco, consistente nell'utilizzo della difesa a tre.

L'infermeria si svuota

Erano tre ieri i giocatori che si sono allenati a parte, ovvero Gabriele Angella, Cristian Dell'Orco e Giovanni Giunti e nella giornata odierna si segnala il ritorno in gruppo di tutti. In particolar modo del giovane centrocampista, che nelle scorse settimane - cosa che in pochi sapevano - ha rimediato l'incrinatura di tre costole durante un match con la Primavera. Il fatto che oggi sia a pieno regime fa pensare che il problema sia totalmente superato e questo non può che essere un bene per il suo allenatore, che ovviamente lo conosce bene. E chissà che non possa essere proprio Giunti una delle novità di questo girone di ritorno.

Una pedina importante verso il rientro

Era assente anche oggi, ma le novità sul suo conto sono assolutamente confortanti. Contro la Lucchese dovrebbe esserci anche Edoardo Iannoni, che sta smaltendo il problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo contro il Cesena. Sarà cura dello staff tecnico gestire e centellinare il ritorno con i compagni che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Niente da fare invece per Federico Vasquez, il cui infortunio si è rivelato ben più serio e che dovrà star fuori almeno un altro mese. Non certamente una buona notizia per un reparto d'attacco ancora falcidiato dalle assenze visto che Francesco Lisi ed Alessandro Seghetti dovranno scontare rispettivamente due e un turno di squalifica, scomodo retaggio della serataccia di Arezzo.