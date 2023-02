Derby Perugia - Ternana, si muovono anche i gruppi organizzati: tutti all'Hotel La Meridiana alla vigilia del match

Mentre il Perugia suda sul centrale del Paolo Rossi per arrivare più pronto possibile all'appuntamento che potrebbe valere una stagione intera, anche la gente vuole fare la sua parte. La vendita dei biglietti prosegue spedita tanto che già nelle prossime ore si potrebbe registrare il tutto esaurito ma non macheranno le iniziative da parte dei gruppi organizzati della Nord.

In particolare è prevista per venerdì prossimo, giorno di vigilia, alle ore 19:30 sul piazzale antistante l'Hotel La Meridiana, che ospita il ritiro casalingo della squadra, una visita a quest'ultima per gli ultimi incitamenti in vista di un match sentitissimo e che mette dunque punti in palio davvero pesantissimi.

Nella foto sottostante il comunicato dei gruppi, tratto dalla pagina Facebook degli Ingrifati:

I Grifoni dunque giocheranno in dodici, questo è certo. Un supporto in più nel tentativo naturalmente di ritrovare quella vittoria che manca oramai da sette anni.